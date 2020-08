Senátoři se setkají s Pompeem, jednat by měli o zrušení daně

Praha - Projev amerického ministra zahraničí Mika Pompea a debata o zrušení daně z nabytí nemovitostí budou hlavními body středečního jednání Senátu. Ministr zahraničí USA, který v těchto dnech pobývá v tuzemsku na pracovní návštěvě, se také sejde s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a se senátory by mohl absolvovat i moderovanou diskusi k aktuálním tématům.

Pokud jde o schvalování zákonů, měl by Senát projednat vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Vláda chce zrušit tuto daň, na které stát v posledních letech vybíral kolem 13 miliard korun ročně. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) označuje tuto daň za nespravedlivou. Všechny předchozí pokusy o zrušení daně však ztroskotaly.

Podle dosavadních informací by ale Senát měl vrátit tento návrh do Sněmovny s pozměňovacím návrhem, který má napravit údajné legislativní chyby. Vláda původně navrhovala zrušit spolu s daní i možnost odečítat si od základu daně z příjmů zaplacené úroky z úvěru na bydlení. Týkat se to mělo nových úvěrů od roku 2022. Sněmovna ale vložila do předlohy pozměňovací návrh, který tuto možnost zachovává, ale snižuje nejvyšší možný odečet úroků z dosavadních 300.000 korun na 150.000 korun.

Podle předsedy senátního hospodářského výboru Vladislava Vilímce (ODS) však tato část není provázaná se zbytkem předlohy, hlavně pokud jde o přechodná ustanovení. Chce proto předložit pozměňovací návrh, který by chyby napravil a stanovil, že nižší limit odpočtu úroků se bude vztahovat na smlouvy uzavřené až v příštím roce.

Senát by také mohl volit nového předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Kandidáti jsou dva, a to bývalý státní tajemník na ministerstvu vnitra Jiří Kaucký a současný místopředseda ÚOOÚ Josef Prokeš. Dosavadní předsedkyně Ivana Janů už svoji funkci obhajovat nebude. Senát měl nového předsedu volit už na předchozí schůzi v červenci. Senátní volební komise si ale vyžádala dodatečné doklady, zda má Kaucký potřebnou praxi. Senát proto tento bod z návrhu pořadu minule vyřadil.

Volební komise dnes dodané materiály projednala a posoudila, zda jsou oba kandidáti pro navrženou funkci kvalifikovaní, a obě kandidatury doporučila. "S kolegy senátory a senátorkami jsme se otázce, kdo splňuje podmínky volitelnosti, věnovali velmi důkladně. Výsledkem dvou zasedání je usnesení, které bylo přijato přesvědčivou většinou," uvedl v tiskové zprávě Senátu předseda komise Jaroslav Větrovský (ANO). O zařazení tohoto bodu na program středeční schůze rozhodne dnes odpoledne senátní organizační výbor.

Senátoři by podle návrhu programu schůze měli projednat také výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za loňský rok. Měli by projednat i zprávu České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem. Centrální banka v ní informuje například o tom, jak si lidé loni stěžovali třeba na směnárny nebo banky.

Na návrhu programu schůze je také sdělení Evropské komise ohledně strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020 - 2025.