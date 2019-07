Senátoři projednají se žalobci podmínky pro jejich odvolávání

Praha - Senátoři budou dnes jednat s vedením státního zastupitelství o novele, která by zpřesnila podmínky odvolávání vedoucích žalobců a zavedla by jim funkční období. Skupina členů horní komory předlohu podala v souvislosti s výměnou ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za Marii Benešovou (oba za ANO). S tím souvisely obavy, že by nová ministryně mohla odvolat nejvyššího státního zástupce.

Horní komora podpořila předlohu v úvodním kole v polovině června, dnes se jí začne zabývat ústavně-právní výbor. Jde o stejnou novelu, kterou v tomto sněmovním volebním období předložili už podruhé poslanci TOP 09 a STAN. První návrh dolní komora zamítla už v úvodním kole loni v dubnu.

Svou úpravu s podobnými principy připravilo ministerstvo spravedlnosti, je v připomínkovém řízení. Novela mění proces jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a stanoví délku jejich funkčního období na sedm let. Vlastní podobu novely připravili i opoziční poslanci Pirátů, ODS a lidovců.