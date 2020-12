Senátoři nechtějí rušení vyhlášek obcí nezveřejněním ve sbírce

Praha - Dosavadní vyhlášky obcí a krajů by podle senátního ústavně-právního výboru neměly pozbýt platnosti, pokud nebudou do roku konce roku 2025 zveřejněny v chystané sbírce předpisů samospráv. Ta má začít fungovat od roku 2022. Senát o uzákonění Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů rozhodne asi příští týden.

Úpravu zákona navrhla senátorka Anna Hubáčková (KDU-ČSL), podle níž je navrhovaná podmínka příliš tvrdým řešením. Michael Canov (SLK) neúspěšně požadoval zamítnutí zákona. Rozhořčilo ho tvrzení ministerstva vnitra, že třetina obcí si neplní zákonné povinnosti v oblasti zveřejňování vyhlášek.

Krajské a obecní úřady by ve sbírce měly vyhlašovat původní i nové právní předpisy. Zveřejnění ve sbírce má být podmínkou jejich účinnosti. V současné době musí být norma zveřejněna na úřední desce obecního úřadu či ve Věstníku právních předpisů kraje. Obce a kraje ale podle ministerstva vnitra často nedodržují povinnost publikovat vyhlášky a nařízení i na webu.

Kromě vyhlášek a nařízení obcí a krajů by sbírka měla obsahovat například usnesení o krajských referendech, seznam chráněných území, počty členů zastupitelstev či rozhodnutí Ústavního soudu týkající se právních předpisů samospráv. Také některá ministerstva či správní úřady by zde měly zveřejňovat normy, které nemají celostátní působnost a nedostanou se do Sbírky zákonů. Lidé by v ní měli mít možnost nalézt například i nařízení hygienické stanice, veterinární správy či agentury ochrany přírody.