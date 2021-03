Senátoři: Národní plán obnovy je sbírka nápadů bez zacílení

Ilustrační foto - V Praze se 2. července 2019 poprvé sešla dočasná senátní komise k vyhodnocení unijních auditů týkajících se premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení dotací EU do českého zemědělství. Na snímku je předseda komise Zdeněk Nytra.

Ilustrační foto - V Praze se 2. července 2019 poprvé sešla dočasná senátní komise k vyhodnocení unijních auditů týkajících se premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení dotací EU do českého zemědělství. Na snímku je předseda komise Zdeněk Nytra. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Národní plán obnovy, který má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu EU, je podle senátorů sbírkou nápadů bez jasného zacílení. Senát se k němu postaví kriticky. Novinářům to dnes řekli předseda senátního evropského výboru Mikuláš Bek (za STAN) a předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Vládní plán podle Beka "postrádá jasné zacílení na ekonomické s sociální priority". Je spíše "sbírkou nápadů, které se nacházely ve vládních šuplících" a na jejich realizaci dosud chyběly peníze, řekl Bek. "Jestliže první verze z podzimu minulého roku byla vnímána jako zcela nedostatečná, současný stav je v očích senátorů - vyjádřeno školní známkou - horší čtyřkou," dodal.

Nytra uvedl, že plán je hotov možná jen z půlky. "Kdo šel kolem Strakovky (sídla vlády), dal tam nějaké opatření," charakterizoval Nytra vládní dokument. Plán podle něj reflektuje rozdíly mezi jednotlivými regiony, málo akcentovaná je otázka cestovního ruchu. "Nezpochybňujeme to, aby se investovalo, ale některé body nemají smysl a logiku," dodal Nytra.

Národní plán obnovy bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla získat zdroje z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) již dříve uvedl, že připraveno je 182 miliard korun a že peníze by z unijního fondu mohly být čerpány od poloviny letošního roku.

Plán je rozdělený do několika oblastí, které by z něj měly být financovány. Velká část je určena na digitalizace, další peníze půjdou na fixní infrastrukturu, vědu, výzkum, inovace či vzdělávání. Podporu by měla získat i zdravotní prevence.

Evropská komise stanovila jako nejzazší termín předložení Národního plánu obnovy duben. Peníze z nového fondu budou muset být ze 70 procent vyčerpány do roku 2022, do roku 2023 pak zcela. Proplacené musejí být do roku 2026.