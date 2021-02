Senátoři napadnou u ÚS podmínku negativního testu při cestě do ČR

Ilustrační foto - Senátorka Jitka Chalánková na schůzi horní komory 29. ledna 2020 v Praze. Někdejší politička TOP 09 a poté bezpartijní senátorka za Prostějovsko vstoupila do klubu ODS. Podle svého vyjádření tak učinila po delších jednáních s vedením senátorů občanské demokracie i v reakci na úmrtí šéfa horní komory Jaroslava Kubery (ODS).

Ilustrační foto - Senátorka Jitka Chalánková na schůzi horní komory 29. ledna 2020 v Praze. Někdejší politička TOP 09 a poté bezpartijní senátorka za Prostějovsko vstoupila do klubu ODS. Podle svého vyjádření tak učinila po delších jednáních s vedením senátorů občanské demokracie i v reakci na úmrtí šéfa horní komory Jaroslava Kubery (ODS). ČTK/Deml Ondřej

Praha - Skupina senátorů se obrátí na Ústavní soud (ÚS) kvůli opatření ministerstva zdravotnictví, které podmiňuje návrat občanů do vlasti negativním testem na covid-19 z akreditované laboratoře v zahraničí. ČTK to dnes sdělila iniciátorka stížnosti, nezávislá senátorka Jitka Chalánková. Zdůraznila, že českým občanům nelze bránit v jejich návratu do ČR.

Senátoři chtějí ÚS navrhnout zrušení části daného opatření, které je účinné od 5. února letošního roku. "Podle signatářů ústavní stížnosti nemohou orgány veřejné moci bránit občanům České republiky v návratu do České republiky nebo je nutit podrobit se léčení v jiné zemi, protože takový postup je v rozporu s čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv a svobod," napsala Chalánková v tiskové zprávě.

Pozitivně testovaným občanům nebo občanům s onemocněním covid-19 lze podle názoru skupiny senátorů omezit svobodu pobytu a pohybu nařízením karantény nebo hospitalizace až na území ČR.

Lékařka Chalánková podotkla, že návrh nebude zasahovat do opatření, kterým se musí nebo budou muset čeští občané podrobovat po návratu ze zahraničí. "Situace je vážná a kroky k ochraně veřejnosti před zavlečením onemocnění a jeho nových variant mají naši podporu. Ani zhoršující se epidemiologická situace ale neopravňuje vládu k tomu, aby slevila z ochrany základních práv a svobod nad míru, kterou ústavní pořádek v nouzovém stavu dovoluje," poznamenala.

Dodala, že na protiústavnost opatření upozornila dopisem z 9. února premiéra Andreje Babiše (ANO) i ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Ptala se jich, jak mají čeští občané postupovat, pokud se nemohou při návratu z jiné země prokázat požadovaným testem anebo jsou pozitivní a chtějí se vrátit zpět do České republiky. Žádala je také o veřejné ujištění, že žádnému českému občanu nebude stát v souvislosti s mimořádnými opatřeními bránit v návratu do vlasti.

Senátorka uvedla, že odpověď doposud neobdržela. "Množí se přitom případy, kdy kvůli spornému opatření čeští občané uvízli v zahraničí," upozornila.