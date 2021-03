Senátoři napadli pandemický zákon kvůli omezeným kompenzacím

Praha - Senátoři STAN, Pirátů a ODS napadli u Ústavního soudu pandemický zákon kvůli způsobu přijetí i tomu, že na rozdíl od krizového zákona neumožňuje odškodnit celkovou újmu živnostníků v důsledku protiepidemických opatření. Od vlády to bylo účelové, řekli dnes novinářům tvůrci stížnosti.

Pandemický zákon v přijatém znění umožňuje odškodnit majetkovou újmu, nikoli celkové finanční ztráty způsobené uzavřením provozovny, uvedl pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Zákon odškodnění "omezuje pouze na náhradu škody skutečné, zavřená hospoda nebo restaurace se nahrazovat nebude," dodal právník a europoslanec STAN Stanislav Polčák.

Zrychlené schválení senátoři napadli kvůli tomu, že podobný zákon byl předložen vládou už loni v červnu, ale kabinet jeho schválení ve stavu legislativní nouze nepožadoval, uvedl Polčák. Zmínil i tlak na rychlost schválení zákona, který na rozdíl od původních představ zatím použit nebyl.

Hlavním motivem zrychleného schvalování přitom bylo, že bez zákona nebude moci být vyhlášen pandemický stav a celá republika tady vlastně umře," podotkl Wagenknecht. Postup vlády označil za další trik, jak protlačit zákon, který účelově nedává kompenzace podnikatelům.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) odmítl výtky, že Senát měl na předpis málo času. Senátoři podle něj nežijí ve vzduchoprázdnu a mohli se s předpisem seznámit ještě předtím, než dorazil do horní komory Parlamentu. Wagenknecht to označil za "prázdné arogantní věty".

Pandemický zákon byl přijat po dohodě vlády s opozicí, která jeho přijetím podmiňovala prodloužení nouzového stavu. Opozice do návrhu prosadila například parlamentní kontrolu nebo pravidla soudního přezkumu mimořádných opatření k omezení šíření epidemie koronaviru.

Návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna 18. února. O šest dní později vrátil Senát předlohu poslancům s pozměňovacími návrhy. O návrhu poté poslanci hlasovali 26. února, kdy ho schválili i se senátními úpravami. Ve stejný den zákon podepsal prezident a norma nabyla účinnosti 27. února.

Ústavní stížnost podepsala většina členů senátorského klubu starostů, dva senátoři za Piráty a dva senátoři za ODS, uvedl místopředseda horní komory Jan Horník (STAN).

Hamáček nechápe, proč senátoři chtějí napadnout pandemický zákon

Hamáček nechápe, proč chtějí senátoři u Ústavního soudu napadnout způsob schvalování pandemického zákona. Novinářům po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) řekl, že na předpisu byla politická shoda. Odmítl výtky, že Senát měl na předpis málo času, senátoři podle něj nežijí ve vzduchoprázdnu a mohli se s předpisem seznámit ještě předtím, než dorazil do horní komory Parlamentu.

"Já se přiznám, že tomu nerozumím. Pokud vím, tak tady probíhala celkem složitá politická debata mezi vládou a opozicí. Pandemický zákon by jednou z klíčových podmínek opozice," řekl Hamáček. Na podobě pandemického zákona se vláda dohodla s většinou opozičních stran, které jeho přijetím podmiňovaly prodloužení nouzového stavu. Opozice do návrhu prosadila například parlamentní kontrolu, pravidla soudního přezkumu mimořádných opatření k omezení šíření epidemie koronaviru a také odškodnění podnikatelů nebo firem.

Hamáček podotkl, že řada předsedů opozičních stran kompromis chválila. "Nerozumím postoji senátorů. Buď to opomněli říct šéfům svých stran, nebo je to snaha o komplikaci celého procesu," konstatoval. Senátoři nežijí ve vzduchoprázdnu a pokud se jednání účastní šéfové jejich stran, měli možnost se s předpisem seznámit. "Předpokládám, že každá strana má vnitřní komunikaci a informuje o tom své zákonodárce. Senátoři se nemohou tvářit, že to viděli poprvé, až když to přišlo do Senátu," podotkl.