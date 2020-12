Senátoři mají na dohodu o změně daní ještě týden

Praha - Prezidentem Milošem Zemanem dnes avizované veto daňového balíčku, do jehož projednávání v Senátu schází ještě devět dnů, hodnotí předsedkyně senátorského klubu lidovců Šárka Jelínková jako nevhodné zasahování. Senátor Zbyněk Linhart, který o podobě pozměňovacích návrhů jedná za STAN, odmítl výstup z jednání Zemana s ministryní financí Alenou Schillerovou šíře komentovat. "Pan prezident vždy vykopne nějaký pomyslný balón a doufá, že se za ním ostatní rozběhnou. Proto se mi nechce jeho výroky vůbec komentovat," napsal Linhart ČTK.

Jelínková uvedla, že tandem premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Zemana opět funguje. "Ve hře jsou i jiné zájmy, ve kterých se obě jmenované strany navzájem potřebují. Bohužel zájem o ČR a její budoucnost, především z hlediska finanční udržitelnosti, je mimo toto jednání a rozhodování a zájem jak prezidenta, tak premiéra," konstatovala.

Předseda senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra ČTK napsal, že občanským demokratům se aktuální sněmovnou schválená výše daňové slevy také nelíbí. "Proto budeme navrhovat redukci tohoto navýšení na zhruba 30 procent. Je nutné ale upozornit, že tato sleva již v daňovém zákoně obsažena je. A omezení platnosti zákona explicitně na dva roky by bylo velice problematické, ne-li nemožné. Musela by se totiž stanovit již nyní výše daní, platná v roce 2023. Pokud by tomu tak nebylo, byla by sazba daně od 1. 1. 2023 nulová," uvedl.

Senátní kluby mají na jednání o pozměňovacích návrzích a dohodu na nich ještě zhruba týden. Senát i vláda by podle svých představitelů chtěly zabránit přijetí sněmovní verze daňového balíčku, která by znamenala snížení příjmů veřejných rozpočtů o zhruba 130 až 135 miliard korun ročně.

ANO prosazuje zavedení daňových sazeb ve výši 15 a 23 procent a samosprávám chce snížení jejich příjmů kompenzovat ze tří čtvrtin. ODS je ochotna přistoupit na sazby 16 a 23 procent, Piráti doporučují 17 a 23 procent, ČSSD preferuje sazby 19 a 23 procent daně z příjmů fyzických osob. Lidovci a Piráti by chtěli stejně jako sociální demokraté zachovat v daňovém balíčku zvýšení slevy na poplatníka, což ANO odmítá. Pokud Senát vrátí daňový balíček s úpravami, což se očekává, dolní komora o nich bude rozhodovat pravděpodobně v týdnu před vánočními svátky.