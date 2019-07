Senátoři dnes oznámí další kroky v ústavní žalobě na prezidenta

Praha - Skupina senátorů představí dnes svůj další postup v přípravě ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Ještě předtím budou zákonodárci diskutovat o tom, zda žalobu rozšíří o nečinnost hlavy státu při odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Ústavní soud může žalobu dostat k posouzení až poté, co ji podpoří tři pětiny přítomných senátorů a odsouhlasí tři pětiny všech poslanců.

Žaloba, kterou senátor Václav Láska (Senátor 21) představil na konci dubna, je postavená na tom, že Zeman neustále více či méně závažnými skutky porušuje ústavu. Žaloba popisuje sedm prezidentových skutků, které jsou podle tvůrců žaloby hrubým porušením ústavy. "Cílem žaloby není sesadit současného prezidenta. Jejím cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu," uvedl Láska v polovině června.

Žaloba například připomíná jmenování prezidentského kabinetu Jiřího Rusnoka v roce 2013, přestože se tehdy strany dohodly na sestavení vlády, kterou by podpořilo 101 poslanců ve Sněmovně. Zmiňuje také Zemanovo odmítnutí jmenovat Miroslava Pocheho (ČSSD) ministrem zahraničí či zpochybňování nezávislosti justice.

Dnes by se měli senátoři dohodnout na tom, zda do návrhu zahrnou i současné váhání prezidenta s odvoláním ministra kultury Staňka. Návrh na jeho odvolání Zemanovi předložil premiér Andrej Babiš (ANO) na konci května na žádost koaliční ČSSD. Zeman dosud návrhu nevyhověl.

Pod žalobou jsou podepsáni vedle členů klubu Senátor 21 také zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09, bývalí prezidentští kandidáti Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. Z třináctičlenného klubu ČSSD ji podpořil Jiří Dienstbier.

Hlava státu již dříve označila návrh ústavní žaloby za kalení vody. "Obsah žaloby není podstatný, protože je to naprostná ústavní negramotnost. Kdyby se to náhodou dostalo k Ústavnímu soudu, tak pokud tam bude kvalifikovaný ústavní právník, tak jim to samozřejmě hodí na hlavu," uvedl prezident v TV Barrandov.