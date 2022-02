Senátoři debatují přes dvě hodiny o pandemické novele, převažovala kritika

Praha - Senátoři dnes debatují přes dvě hodiny o sporné pandemické novele, zatím převažovala kritická vystoupení. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) řekl, že zhruba do poloviny března potřebuje zákonný rámec pro protikoronavirová opatření v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních, jinak požádá kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Polední přestávku v jednání vyhlásila předsedající Jitka Seitlová (KDU-ČSL) proti plánům o půlhodinu dříve, a to kvůli ministrově zdravotní indispozici. Válek v jednom ze svých vystoupení zmínil, že má výhřez ploténky, což ovlivňuje funkci jeho pravé ruky.

Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) ve svém vystoupení obvinil Válka z toho, že při projevech senátorů hrál na mobilním telefonu karty. Válek se ohradil slovy, že komunikuje s ministerstvem a velmi dobře si pamatuje, co jednotliví senátoři říkali. Horník, a také předseda klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska, který fotografii s ministrovým mobilem zveřejnil na twitteru a následně ji smazal, se následně Válkovi omluvili. Horník uvedl, že z jeho rozhovoru s ministrem vyplynulo, že si skutečně pamatoval skoro každé slovo. Láska řekl, že udělal chybu, když použil praktiku, která nemá ovládat politickou soutěž. Válek reagoval, že věc nevnímá osobně. "Opravdu pečlivě sleduji, co říkáte," dodal.

Senát už dopoledne rozhodl hlasy 42 ze 66 přítomných členů, že vyhoví vládě a projedná předlohu zrychleně. Její schvalování ve stavu legislativní nouze je přitom jedním z terčů kritiky z řad části senátorů, kabinet podle nich takový postup dostatečně nezdůvodnil. V debatě dosud vystoupilo jen několik členů horní komory, dalších devět se do debaty hlásí.

Ostře se do pandemické novely opřel Michael Canov z klubu Starostů, který ji označil za "právní zmetek šitý ne horkou, ale roztavenou jehlou". Podobně jako Láska se pozastavoval například nad třídenní karanténou po návratu z rizikových zemí nebo po pozitivním antigenním testu a nad možností nařizování karantény nebo izolace i krátkou textovou zprávou. Canov mluvil také o právě zrušené povinnosti prokazovat se covidovým certifikátem. "Ani disidentům nebyl zakazován vstup do restaurací," prohlásil.

Láska pokládá za problém, že novela zavádí možnost vydávání nových proticovidových omezení. V legislativní nouzi měla vláda žádat jen o prodloužení účinnosti pandemického zákona, která za nynějšího stavu končí s únorem, míní.

Válek zdůraznil, že není možné, aby po konci února neměl zákonný rámec pro zvládání epidemie. "Pokud zákon neprojde, nezbude mi nic jiného než žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, nebo rezignovat na ochranu našich seniorů, zdravotnických zařízení a domovů pro seniory. To druhé nikdy neudělám," řekl. Podobně se vyjádřil předseda zdravotnického výboru a zpravodaj novely Roman Kraus (ODS). Pokud pandemický zákon nebude platit, zůstane pouze možnost vyhlášení nouzového stavu, řekl.

Ministr zdravotnictví hájil také některé kritizované části novely. Například nařizování karantény či izolace vložilo ministerstvo do novely kvůli tomu, že se už tak postupuje přes rok, ovšem v rozporu se zákonem, zmínil.

Senátoři vládních stran budou hlasovat nejednotně

Senátoři vládních stran jsou v názoru na spornou novelu pandemického zákona, kterou dnes budou projednávat, rozděleni. Nejednotně bude hlasovat klub STAN i klub ODS a TOP 09, senátoři KDU-ČSL normu většinově podpoří, uvedli jejich zástupci. Piráti připravili sadu pozměňovacích návrhů. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na tiskové konferenci senátorů ODS a TOP 09 před jednáním pléna varoval před tím, že v případě neschválení normy bude muset vláda počátkem března vyhlásit nouzový stav. Argumentoval tím, že epidemie covidu-19 přechází do rizikové skupiny seniorů, proto je podle něj třeba zhruba do poloviny března udržovat opatření v domovech seniorů a nemocnicích.

Žádný ze senátorů klubu Proregion, který sdružuje zákonodárce opozičních ANO a ČSSD, nebude aktivně hlasovat pro návrh, oznámil předseda frakce Jaroslav Větrovský (ANO). Klub sdružuje devět senátorů.

"Pokud nebude pandemický zákon, abych mohl chránit seniory, bude muset vláda vyhlásit nouzový stav," uvedl Válek, podle kterého žádná jiná alternativa neexistuje. Platný pandemický zákon předpokládá účinnost opatření do 28. února. Hlavní části pandemického zákona o možnosti vydávání mimořádných opatření mají platit podle sněmovního znění novely do konce listopadu.

Válek spolu s premiérem Petrem Fialou (ODS) o nezbytnosti normy diskutovali ve středu s vládními senátory. Předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra na tiskové konferenci uvedl, že jeho klub není jednotný. "Počty se vyvíjejí, většina zákon podpoří, jsou i senátoři, kteří ho nepodpoří," konstatoval. Podobně je rozdělen klub STAN. Podle jeho předsedy Petra Holečka se část senátorů přiklonila k názoru ústavně-právního výboru, podle kterého nebyla předloha řádně projednána a zákonodárci nedostali dost prostoru na jeho prostudování. Druhá část se kloní k zdravotnímu výboru, podle kterého by novela mohla pomoci s jemnějšími nástroji, než je nouzový stav, překlenout dobu slábnutí epidemie a její případný podzimní návrat.

Senátoři KDU-ČSL normu většinově podpoří, uvedl místopředseda lidoveckého klubu Lumír Kantor. Je podle něj třeba, aby stát byl připravený i na případnou další vlnu pandemie. "Bez zákona bychom s jejím zvládáním měli velké problémy," míní. Jeho kolegyně Jitka Seitlová připomněla, že po debatě ve Sněmovně vláda návrh upravila.

Členové klubu SEN 21 a Piráti připravili sadu pozměňovacích návrhů. Senátor Lukáš Wagenknecht novinářům řekl, že pokud Válek přirovnává normu k hasičské stříkačce, kterou nechce nikdo používat, ale musí být připravena pro případný zásah, je v horní komoře čas tuto stříkačku opravit. Chce upravit možnost čerpat kompenzace v případě omezení podnikání tak, aby se týkaly nejen skutečné škody, ale i újmy. Senátorka Adéla Šípová navrhne změnu pravidel pro izolace po antigenním testu nebo návratu ze zemí s vyšším rizikem infekce.

Vládní novela pandemického zákona mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a umožní posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou. Senátní výbory se k předloze postavily rozdílně. V Senátu na rozdíl od Sněmovny nehraje v postoji k pandemické novele až takovou roli to, zda jeho členové patří k vládnímu, nebo k opozičnímu táboru. V ústavně-právním výboru podpořili návrh na zamítnutí všichni přítomní včetně senátorů zvolených za koaliční hnutí STAN. Panovaly mezi nimi pochyby o souladu některých ustanovení zákona s ústavou. Jde mimo jiné o příkaz karantény po návratu ze země označené z hlediska možnosti nákazy koronavirem za rizikovou a o nařizování karantény či izolace textovou zprávou. Senátoři se také pozastavovali nad zrychleným schvalováním novely ve stavu legislativní nouze.

Platný zákon předpokládá účinnost do 28. února. I v případě, že by Senát předlohu zamítl, Sněmovna by měla dost času jeho veto vládní většinou poslanců přehlasovat tak, aby vyšla ve sbírce do konce února. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že zákon podepíše. Pokud nebude norma ke konci února připravena, hrozí podle Válka to, že přestane fungovat pomoc armády při zvládání epidemie či takzvaná Chytrá karanténa.

Navržená novela dá úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Restrikce by se nadále mohly týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor. Úřady by mohly regulovat například i činnosti vykonávané přímo u zákazníka. Jde třeba o kadeřnické služby a o kosmetiku. Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, novela snižuje po sněmovních úpravách na pětinu.

Parlamentní komory schvalují předlohu v době, kdy vláda oznámila uvolňování protikoronavirových opatření. Premiér Fiala ve středu ohlásil, že od března bude zachováno prakticky už jen nošení respirátorů. Válek dnes uvedl, že respirátory a roušky bude možné v Česku zřejmě odložit v řádu týdnů, nikoli měsíců. "Jde o dohledný horizont, spíš týdny než měsíce, pokud týdny jsou pět šest týdnů," uvedl.

Na Klárově protestují desítky lidí kvůli novele

Na pražském Klárově se dnes sešli lidé, aby protestovali kvůli vládní novele pandemického zákona, kterou dnes projednává Senát sídlící na nedalekém Valdštejnském náměstí. Ve 13:00 bylo na prostranství nedaleko senátních budov několik desítek demonstrantů. Protesty proti zákonu na Klárově svolala iniciativa Chcípl PES. Její zástupci hodinu po poledni vyzvali k demisi ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

Lidé se začali na Klárově u stanu s peticemi proti přijetí zákona scházet už ve středu kolem 18:00. Několik lidí na místě i nocovalo. Pokračování protestu bylo organizující iniciativou avizováno na dnešní 10:00. V 10:30 bylo na místě asi 70 protestujících, kteří s sebou měli vlajky a transparenty s nápisy jako "Věříme v odvahu a spravedlnost Senátu" a "My jsme silní. My jsme spolu". Podobný počet demonstrantů se na Klárově pohyboval i kolem 13:00. Během dopoledne byl protest poklidný. Lidé si většinou povídali a popíjeli nápoje, což doplňovaly přenosy z jednání senátorů.

Po poledni se u mikrofonu vystřídalo několik mluvčích. Organizátoři protestu vyzvali k demisi ministra Válka a následně i celou vládu. "Žádáme Válkovu okamžitou demisi. Tak zásadní zákon, který nese totalitní prvky, je Válkem zcela ignorován. Je to výsměch nejen senátorům, ale i občanům České republiky. Místo naslouchání důležitým argumentům proti přijetí protiústavní novely pandemického zákona, si hraje karty," uvedl za iniciativu Chcípl PES jeden z jejích zástupců Jiří Janeček. Výzvu podpořili provoláváním "demisi" i shromáždění lidé. Na to, že Válek hraje během projednávání novely pandemického zákona v Senátu karty na mobilním telefonu, upozornil místopředseda Senátu Jan Horník (STAN). Válek se ohradil slovy, že komunikuje s ministerstvem a velmi dobře si pamatuje, co jednotliví senátoři říkali.

"Říkáme, že novela pandemického zákona je zneužitelná. Proto chceme, aby novela byla změněna natolik, aby v ní bylo jasně zakotveno kdy se může použít, kdy se nemůže použít, jaké tresty za co budou a kdy ta novela přesně bude končit," řekl po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) ve středu v nočních hodinách předseda iniciativy Chcípl PES Jakub Olbert. Svůj projev následně sdílel na facebooku iniciativy.

Odpůrci přijetí předlohy demonstrovali i při sněmovním schvalování předlohy. Tehdy se jich na Malostranském náměstí sešlo podle policie asi 800. Někteří vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich pandemický zákon. Svolavatelem akcí byla taktéž iniciativa Chcípl PES. Novelu pandemického zákona schválila Sněmovna minulý týden.

Novela pandemického zákona mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a umožní posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou. Senátní výbory se k předloze postavily rozdílně. Zatímco garanční zdravotnický výbor ve středu doporučil schválení předlohy, ústavně-právní výbor naopak zamítnutí.