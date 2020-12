Senátoři chtějí uzákonit dobrovolnost očkování proti koronaviru

Praha - Dobrovolnost očkování proti koronaviru by měla být podle senátního výboru pro zdravotnictví výslovně stanovena zákonem, stejně jako zákaz diskriminace neočkovaných. Výbor tak doporučil doplnit novelu, která má stanovit pravidla pro nákup, distribuci a použití vakcín proti nemoci covid-19.

Zákon by měl podle návrhu předsedy výboru Romana Krause (ODS) výslovně stanovit, že očkování je dobrovolné, nesmí být nařízeno a ani jakkoli vynucováno. Nikdo nesmí být znevýhodněn na svých právech ani diskriminován, pokud není očkován, uvedl Kraus. Výbor toto doplnění podpořil nejtěsnější většinou. Pokud se na něm většinově shodne i Senát, novela by se vrátila k novému projednání Sněmovně, která podobné doplnění odmítla.

Náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar označil uzákonění dobrovolnosti očkování za zbytečné vzhledem k tomu, že vakcína proti koronaviru nepatří mezi povinné. Kraus ale poukázal mimo jiné na to, že vakcína s ohledem na nutnost jejího vyvinutí nebyla prověřena ve standardních lhůtách. Pokud by zákon neobsahoval výslovný zákaz diskriminace neočkovaných, mohlo by to mít dopad na jejich uplatnění například na trhu práce, dodal.

Místopředseda výboru Lumír Kantor (KDU-ČSL) v zájmu co největší proočkovanosti populace upozornil na možnost odpisů z daní pro zaměstnavatele, kteří nechají očkovat své zaměstnance. Podle Kantora by to mohlo snížit daňové příjmy státu o 15 až 20 milionů korun.

Očkování proti novému koronaviru mají mít lidé podle novely hrazeno ze zdravotního pojištění. Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie, první dodávka se očekává za dva týdny. Očkování bude dobrovolné. Očkování všech obyvatel by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly nutné dvě dávky.

Lékař nebo očkovací centrum od zdravotní pojišťovny dostane za aplikaci vakcíny 223 korun jako za každé jiné očkování. Návrh zákona předpokládá i odškodnění za případnou újmu způsobenou očkováním. Postupovat se má podle zákona o náhradách za újmu při povinných očkováních.

Očkování by mělo být podle dosavadních informací zajištěno pro zhruba 6,9 milionu lidí v Česku. V první fázi se počítá s očkováním lidí starších 60 let, kteří patří mezi nejrizikovější skupiny, lidí s chronickými onemocněními a zdravotníků na exponovaných místech. Vláda je terčem kritiky opozice za to, že Česko na rozdíl od okolních zemí není na očkování dostatečně připraveno, že chybí očkovací centra a jasný plán s termíny, jak se bude postupovat.