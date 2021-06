Senátoři chtějí uzákonit 26. červen jako Den odchodu okupačních vojsk

Praha - Senátoři chtějí začlenit 26. červen mezi významné dny. Chtějí jej uzákonit jako Den odchodu okupačních vojsk. Novela souvisí s 30. výročím ukončení pobytu sovětských vojsk na území někdejšího Československa, připomínat má ale i ukončení předchozích vojenských okupací českého území. Novelu by horní komora měla začít projednávat na některé z červencových schůzí.

"Chceme dedikovat tento významný den všem nadějím českého lidu v nový život po období nesvobody," zdůvodnilo návrh 46 senátorů ze všech frakcí v čele s Lumírem Kantorem (KDU-ČSL).

Za významný den tvůrci novely vybrali 26. červen, kdy v roce 1991 vydal tehdejší prezident a vrchní velitel ozbrojených sil Václav Havel "Rozkaz k odchodu sovětských vojsk z území ČSFR". Zdůraznil v něm obnovu suverenity a vlastní odpovědnosti za nově nabytou svobodu, uvedli autoři předlohy.

Sovětská vojska vtrhla do Československa 21. srpna 1968 v rámci vojenské intervence vojsk tehdejšího socialistického tábora, jejímž cílem bylo zabránit další reformním snahám v rámci pražského jara a uchovat sovětský vliv. V Československu se na základě pozdější mezivládní smlouvy o podmínkách "dočasného" pobytu sovětských vojsk, který trval 23 let, bylo umístěno 75.000 sovětských vojáků, a 5200 občanských pracovníků a na 40.000 jejich rodinných příslušníků.

Stahování sovětských vojsk trvalo půldruhého roku, poslední železniční transport přejel československou hranici 21. června 1991. Jako poslední odletěl 27. června téhož roku velitel Střední skupiny sovětských vojsk Eduard Vorobjov.

Za období od 21. srpna 1968 do 21. června 1991 zahynulo v souvislosti s vojenskou intervencí 425 lidí a 345 bylo těžce zraněno. Odhad za roky 1968 až 1989 je cca 2000 těžce zraněných. Výše škod za celou dobu dislokace sovětských vojsk je odhadována na 15 až 25 miliard korun, uvedli předkladatelé.

Česko má zatím uzákoněno 15 významných dnů, které na rozdíl od státem uznaných svátků nejsou dny pracovního volna. Uzákonění nového významného dne by musela schválit Sněmovna. není příliš pravděpodobné, že by to stihla v předvolebním období a složení.