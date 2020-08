Senátoři chtějí s Pompeem řešit vztahy s Ruskem a Čínou

Praha - Senátoři z výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost by s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem ve středu rádi debatovali o kybernetické bezpečnosti, vztazích s Ruskem a Čínou či o mezinárodních institucích. Vyplývá to z jejich diskuse při dnešním zasedání. Okruhy témat, která senátoři nastolí při moderované debatě v horní komoře, by se měl dnes odpoledne zabývat ještě organizační výbor.

Pompeo bude ve středu zprvu jednat s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a šéfem zahraničního výboru Pavlem Fischerem (nezávislý). V 14:35 Pompeo vystoupí v Senátu, po čemž bude následovat moderovaná diskuse. Podle Fischera se předpokládá, že ministrův projev bude trvat pět až sedm minut a debata zhruba čtvrt hodiny, stihnout by tak senátoři mohli tři až pět dotazů.

Senátor Ladislav Faktor (nezávislý) navrhoval dotaz, jaká ministr vidí největší nebezpečí pro západní společnost a její hodnoty. Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) by podle Fischera chtěl řešit problematiku aplikace TikTok. Americký prezident Donald Trump minulý týden vydal příkaz, kterým Američanům zakázal blíže nespecifikované obchodní transakce s čínskými společnostmi, které vlastní platformy TikTok a WeChat.

Místopředseda zahraničního výboru Tomáš Jirsa (ODS) zmínil obecně problematiku vztahů USA s Ruskem, Fischer zase s Čínou. Senátorka Renata Chmelová (KDU-ČSL) by chtěla znát Pompeův názor na odkaz prvního českého prezidenta Václava Havla.

Podle Jiřího Dienstbiera (ČSSD) by senátoři mohli Pompeovi klást i ne zcela příjemné otázky. Zmínil například různý přístup americké administrativy k vlivovým zásahům Ruska a Číny nebo přístup USA k mezinárodním institucím, jako jsou Organizace spojených národů (OSN) či Světová zdravotnická organizace (WHO). Debatovat by podle něj bylo možné též o stažení zhruba 12.000 amerických vojáků z Německa, které Spojené státy oznámily koncem července. Trump stažení části vojáků zdůvodňuje nedostatečnými výdaji Berlína na obranu.

Pompeo přistál v Praze dnes ráno. S českými politiky bude jednat zejména o kybernetické bezpečnosti, mobilních sítích páté generace (5G) a odpovědi na rostoucí vliv Ruska a Číny ve světě. Dnes má program především v Plzni, kde si s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) připomene 75. výročí konce druhé světové války. Ve středu ho čeká schůzka s premiérem Andrejem Babišem (ANO), prezidentem Milošem Zemanem a právě vystoupení v Senátu.