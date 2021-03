Senátoři chtějí po Ústavním soudu zrušení zákazu farmářských trhů

Praha - Ústavní soud by měl podle senátorů zrušit tři nařízení vlády, která zakazují pořádání farmářských trhů. Návrh podepsalo 57 senátorů ze všech frakcí včetně vládních. Podle nich je toto vládní opatření v rámci boje s koronavirem protiústavní a diskriminační. Oznámil to dnes iniciátor stížnosti Lukáš Wagenknecht (za Piráty).

"Je to nepřípustná diskriminace, když stejné typy produktů se nesmějí prodávat na čerstvém vzduchu za jasných hygienických podmínek, ale mohou být v uzavřených hypermarketech," uvedl k obsahu stížnosti Wagenknecht. Podání podle něj poukazuje také na pokračující omezení maloobchodu. Proč si můžete koupit klobásu z holdingu, ale nemůžete si koupit domácí kvalitní výrobek, dotázal se senátor. Situace je podle něj horší než v roce 1948, kdy nastupující komunistická vláda slibovala, že podnikatele nenechá padnout.

Senátorka ODS Miroslava Němcová označila vládní opatření za nelogická. "Lidé už poztráceli veškeré zbytky důvěry, že vláda ví, co má dělat, že opatření jsou ve prospěch společnosti," uvedla. Podle Michaela Canova (SLK) senátoři nesmí dopustit devastaci a likvidaci podnikatelů. Podotkl, že vládní opatření má negativní dopad na prodejce i výrobce potravin a drobného zboží.

Pokud by Ústavní soud o návrhu nerozhodl do ukončení nouzového stavu a obnovení provozu farmářských tržišť, mohl by alespoň přijmout stanovisko pro případný příští postup vlády, uvedl Wagenknecht. Připomenul, že Ústavní soud již dříve rozhodl o tom, že vládní opatření nesmějí být přijímána bez řádného zdůvodnění.

Návrh byl podle senátora připravován tři měsíce ve spolupráci s Asociací farmářských tržišť, Asociací soukromého zemědělství, Ovocnářské unie a Zelinářské unie.