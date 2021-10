Senátoři budou řešit klouzavý mandát a zmrazení platů politiků

Praha - Zavedení klouzavého mandátu pro poslance, kteří jsou členy vlády, zpřísnění dohledu nad strojvedoucími a nové tresty na používání pyrotechniky na stadionech bude ode dneška řešit Senát. K nejsledovanějším bodům bude patřit návrh na zmrazení platů vrcholných politiků. Senát by tuto předlohu, kterou Sněmovna schválila několik dní před volbami nových poslanců, měl podle doporučení svých výborů zamítnout.

Odmítavé rozhodnutí čeká také na ústavní novelu, podle níž by za poslance po jejich nástupu do vlády mohli na dobu jejich vládního angažmá nastoupit do Sněmovny náhradníci. Podle kritiků je předloha nedopracovaná. Z podobných důvodů Senát asi zamítne i sociální novelu, která má mimo jiné zvýšit platbu klientů sociálních ústavů za stravu.

Aktuálním tématem případného převodu prezidentských pravomocí kvůli zdravotnímu stavu Miloše Zemana se senátoři na nynější schůzi zabývat nebudou. Předpokládá se, že by tuto otázku v případě přetrvávající potřeby řešili po ustavení nové Sněmovny v druhém listopadovém týdnu.