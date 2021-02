Senátoři asi do konce týdne napadnou přiměřenost nouzového stavu

Praha - Senátoři z klubu Starostů se do konce týdne obrátí na Ústavní soud, aby posoudil přiměřenost nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru, pokud Sněmovna ve čtvrtek schválí jen jeho prodloužení. Příští středu by napadli uzavření škol, jestliže se s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) nepodaří dohodnout obnovení prezenční výuky. Na dotaz ČTK to uvedli místopředseda Senátu Jan Horník a europoslanec Stanislav Polčák (oba STAN).

Senátoři chtějí z konkrétních opatření napadnout také zákaz nočního vycházení, který se vztahuje i na vycestování z ČR v nočních hodinách, omezení amatérského sportování nebo počtu účastníků bohoslužeb.

Návrhy mají podle místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky z klubu Starostů vytvořit tlak na vládu, aby opatření přijímala v souladu s ústavou a Listinou základních práv a svobod. Podle Horníka jsou vládní opatření "namátková, chaotická a nejsou racionální" a nouzový stav je umožňuje kabinetu svévolně měnit.