Praha - Novým senátorem za Prahu 12 se stal podle propočtu ČTK někdejší diplomat a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer, který se o místo v horní komoře ucházel jako nezávislý kandidát. Ve druhém kole senátních voleb porazil bývalou ředitelku České inspekce životního prostředí Evu Tylovou (za Piráty). Pirátského kandidáta Libora Michálka porazil ve druhém kole v Praze 2 také další bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer. V Brně uspěl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek (za STAN). Komunisté nebudou mít poprvé od roku 1996 v horní parlamentní komoře žádného zástupce. Z ČSSD byl zvolen jen na Karvinsku Petr Vích.

Senátorem za Chrudimsko bude podle propočtů ČTK starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS). Ve druhém kole senátních voleb porazil exministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). O post senátora se v tomto obvodu letos ucházelo 14 kandidátů. V senátních volbách v roce 2012 zvítězil na Chrudimsku Jan Veleba (SPO), letos už nekandidoval.

Senátorem za Náchodsko se podle propočtu ČTK stal bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS). Ve druhém kole senátní volby porazil předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka. V senátních volbách v roce 2012 zvítězil na Náchodsku tehdejší hejtman Lubomír Franc (ČSSD), který už letos nekandidoval.

Senátorské křeslo za volební obvod Teplice obhájil podle propočtů ČTK opět dosavadní senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS). Ve druhém kole senátních voleb porazil ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana (Senátor 21). Kubera je senátorem již od roku 2000.

Novým senátorem za Prahu 8 se stal podle propočtu ČTK někdejší náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht (za Piráty). Ve druhém kole senátních voleb porazil přednostu ortopedické kliniky nemocnice Na Bulovce Pavla Dungla (za TOP 09).

Senátorem za Chomutov se stal podle propočtu ČTK ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemysl Rabas (Senátor 21). Ve druhém kole senátních voleb porazil lékařku Martinu Chodackou (ANO).

Senátorem za Českobudějovicko se stal podle propočtu ČTK podnikatel Ladislav Faktor, jenž se o křeslo v horní komoře ucházel jako nezávislý kandidát. Dosavadní senátor Jiří Šesták (za STAN) mandát neobhájil.

Novou senátorkou za Prostějovsko byla zvolena podle propočtů ČTK bývalá poslankyně Jitka Chalánková (dříve TOP 09). Ve finále porazila dosavadní senátorku ČSSD Boženu Sekaninovou.

Novým brněnským senátorem se podle propočtů ČTK stal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek (za STAN). Ve finále podle očekávání porazil bývalého ředitele Českého rozhlasu Brno Jaromíra Ostrého (ANO). Bek, kterého podporovala také ODS, TOP 09 a Zelení, vyhrál s přehledem už první volební kolo.

Senátorem za Mladou Boleslav se podle propočtů ČTK stal tamní primátor Raduan Nwelati (ODS). Ve druhém kole senátní volby porazil starostu Kosmonos Jiřího Müllera (ANO).

Nejsilnějšími frakcemi v Senátu se mohou stát v případě vítězství všech svých adeptů kluby KDU-ČSL a STAN, které by mohly mít shodně až 18 členů. ODS a ANO by mohly mít sedmnáctičlenné kluby stejně jako ČSSD, která je zatím nejpočetnější frakcí. Početně nejslabší klub Senátor 21 by mohl mít až osm členů. Povolební uspořádání by mohli v případě svého zvolení ovlivnit i nezávislí kandidáti či zástupci menších stran, kdyby se přidali k některé z frakcí, případně založili vlastní.

I když se lidé dozvědí volební výsledky dnes ještě zřejmě před setměním, oficiální podobu získají až po pondělním projednání Státní volební komisí. Stane se to pravděpodobně v úterý 16. října jejich vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Od následujícího dne až do konce října začne plynout desetidenní lhůta, v níž se voliči či kandidující strany mohou obrátit s případnými stížnostmi na první i druhé kolo voleb na Nejvyšší správní soud. Jedna z nich se možná bude týkat Slatinek na Prostějovsku, kde volební komise prohodila hlasovací obálky a zvýšila počet neplatných hlasů. Jitka Chalánková (dříve TOP 09) v tomto obvodu postoupila do finále jen s náskokem pěti hlasů na třetí Irenu Blažkovou (ANO).

V Senátu mezitím začne vyjednávání na základě povolebního rozložení sil. Senátoři totiž po každé obměně třetiny horní komory volí nejen předsedu, ale i další představitele, šéfy výborů a komisí. Na dohodu budou mít frakce čas do poloviny listopadu, kdy se má obměněná horní komora sejít k ustavující schůzi. V dosavadním předvolebním složení se senátoři naposledy sejdou příští středu 17. října; končícím senátorům uplyne funkční období až o tři dny později.