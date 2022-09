Senátor Zdeněk Hraba končí ve STAN, nesouhlasí se směřováním hnutí

Praha - Senátor Zdeněk Hraba se rozhodl ukončit členství ve STAN. Vládní hnutí se podle něj posunulo od hájení zájmů a řešení problémů běžných lidí k prosazování postojů v podstatě opačných, k aktivistické politice, napsal dnes na twitteru. Už nadále nechce nést zodpovědnost za "přešlapy a sporné kroky" jiných reprezentantů STAN, které nemůže nijak ovlivnit. Do jiné strany ani hnutí nepřestupuje. Předseda STAN Vít Rakušan ČTK sdělil, že Hrabův odchod je vyústěním procesu, kdy se jeho názory postupně vzdalovaly pozicím hnutí. Pro obě strany je čistým řešením, uvedl.

Hraba je předsedou senátní komise pro ústavu, do horní parlamentní komory byl zvolen za STAN v roce 2018 v obvodu Benešov. Dnes napsal, že hnutí mu bylo sympatické tím, že řešilo skutečné problémy lidí "na nejnižší a nejdůležitější úrovni, na městech a v obcích". To se ale začalo měnit. "Postupně však do hnutí začali přicházet noví lidé, nové pohledy, nové zkušenosti s novými kolegy v hnutí. To bylo znásobeno mnohdy nepřijatelnými nápady prosazovanými koaličním partnerem hnutí, tedy Piráty. A některé viditelné tváře pak začaly být pirátštější než sami Piráti," míní. STAN se podle něj - až na četné výjimky - posunulo od pragmatické politiky pro normální lidi, kteří mají rádi a preferují svůj suverénní stát, národ, domov a rodinu, k aktivistické politice.

V posledních měsících hnutí podle Hraby ukázalo, že své kroky a sporná rozhodnutí nedokáže a ani nemůže věrohodně vysvětlit. "Jsem přesvědčen, že v hnutí je stále mnoho slušných, poctivých a pracovitých lidí, kteří dobře spravují své obce, mnozí z nich zastupují občany i na parlamentní úrovni," uvedl. Dál hodlá hájit zájmy občanů svého obvodu a své názory nehodlá měnit. "Do žádné strany ani hnutí nepřestupuju," dodal.

Ministr vnitra Rakušan ČTK napsal, že Hrabovo rozhodnutí považuje za přirozené vyústění dlouhodobého procesu. "Jeho názory se postupně vzdalovaly tomu, jaké pozice STAN zastává například v otázce manželství pro všechny, ale i v dalších oblastech," uvedl. Odchod považuje za čisté řešení pro obě strany. "Přeji mu úspěchy v další práci jak v Senátu, tak v komunální politice," doplnil Rakušan.