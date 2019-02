Praha - Senátor a miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky) převádí svůj majetek do svěřenského fondu. ČTK dnes řekl, že se pro převod rozhodl kvůli dědickému uspořádání majetku. Valentovi patří například loterijní společnost Synot Tip a většinový podíl ve firmě Our Media, pod níž spadají portály Parlamentní listy, regionální televize, Nakladatelství Olympia nebo slovenský deník Pravda včetně jeho internetové verze.

"Kroky, týkající se převodu mého majetku do svěřenského fondu, jsem již učinil. Svěřenský fond bude založen přibližně ve druhé polovině měsíce března," uvedl Valenta. Podotkl, že důvodem není zákon o střetu zájmů, který zakázal vrcholným politikům vlastnit média a přinesl i další omezení ohledně jejich podnikání. Účinnosti nabyl zhruba před dvěma lety.

Kvůli podezření z Valentova střetu zájmů podala v polovině prosince podnět organizace Transparency International. Valenta podle ní porušuje zákon tím, že prostřednictvím jiných společností ovládá regionální televizi TV Brno 1. Valenta tvrzení organizace již dříve odmítl. Poukazuje na to, že ve zlínském krajském a městském zastupitelstvu vykonává funkci jako neuvolněný, tedy neplacený člen.

Ustanovení novely zvané "lex Babiš" nepůsobí zpětně. Senátorem je Valenta od podzimu 2014, do zastupitelstva Zlínského kraje byl zvolen o dva roky později. V době účinnosti novely zákona o střetu zájmů se Valenta stal zastupitelem města Zlína, a to na podzim 2018.

"Pro tento krok (převod majetku do svěřenského fondu) jsem se rozhodl výhradně kvůli dědickému uspořádání majetku. Tato možnost, kterou nabízí zákon, je optimální v případě, kdy majitel společností chce, aby vybudované firmy a majetek zůstaly zachovány jako celek i do budoucna a nebyly atomizovány," řekl Valenta. Pokud se rozhodne k obhajobě senátního mandátu na Uherskohradišťsku v příštím roce, přestane se, jak uvedl, věnovat podnikatelským aktivitám, které by mohly střet zájmů působit.

V loňském žebříčku 80 nejbohatších Čechů, který zveřejnil časopis Forbes, patřilo Valentovi 51. místo s majetkem 4,4 miliardy korun. Oproti předchozímu vydání žebříčku senátorovo jmění vzrostlo o 1,1 miliardy Kč, tedy zhruba o třetinu.