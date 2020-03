Senátor ODS Karpíšek se nakazil koronavirem, léčí se doma

Praha - Senátor ODS Pavel Karpíšek se nakazil koronavirem, je v domácí ošetřování, potvrdil televizi Prima místopředseda Senátu Růžička (za TOP 09 a STAN). Preventivní karanténu mají podle něj do 2. dubna všichni, kteří s Karpíškem přišli do kontaktu. Plánované jednání horní komory v příštím týdnu tak ohroženo není.

"Všichni, kteří s ním (Karpíškem) přišli do styku, jedná se hlavně o členy senátorského klubu ODS, jsou nyní v karanténě. Ta jim skončí 2. dubna. Pokud by se prokázalo, že je někdo z nich nakažený, následovala by další karanténní opatření," řekl Primě Růžička.

Plzeňský senátor a starosta Vejprnic Karpíšek je členem senátního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Předsedá podvýboru pro sport a je místopředsedou komise pro rozvoj venkova. Do Senátu byl padesátiletý Karpíšek zvolen v roce 2018.