Senátor Jaroslav Kubera zemřel na infarkt, prokázala to pitva

Teplice - Příčinou náhlého úmrtí předsedy Senátu Jaroslav Kubery (ODS) byl infarkt. Prokázala to pitva. Ke zkoumání otravy nebyl důvod. Vyplývá to ze závěru pitevního protokolu, který dnes okomentovala na facebooku dcera zesnulého politika z Teplic. Dlouholetý primátor Teplic zemřel nečekaně 20. ledna ve věku 72 let.

"Konečně jsme obdrželi pitevní protokol, je nám jasné, že všichni čekají na jeho obsah. Důležitá informace je, že pitva byla provedena hned 21. ledna. Takže vše ostatní bylo nesmyslné zdržování, ale dejme tomu, že to je náš subjektivní pocit," uvedla Vendula Vinšová.

Ve zprávě se podle Vinšové uvádí, že byl preventivně zajištěn materiál na toxikologické vyšetření, k němuž vzhledem k jednoznačnému pitevnímu nálezu není indikace ani dodatečně požadavek na analýzu nebyl vznesen. "Přitom my jsme podezření uvedli jak při osobní schůzce, tak ve stížnosti, kterou jsme podávali," napsala Vinšová.

Závěr protokolu rodina konzultovala s Kuberovým ošetřujícím lékařem, který k tomu uvedl, že kromě plic, které odpovídaly dlouholetému kouření, byl zdravý. "Sám nepochybuje o tom, že infarkt byl vyústěním toho šíleného psychického tlaku, kterému byl vystaven, neboť znal otce jako aktivního sportovce, který subjektivní potíže ve smyslu sklerotických změn cévního řečiště nikdy neudával. Toť závěr, co se týče zdravotního stavu. Víc nevíme a zřejmě se už nedozvíme," uvedla Vinšová.

Výrazný politik ODS Kubera byl dvě desetiletí senátorem, od roku 2016 byl ve vedení horní komory, nejprve jako místopředseda a v závěru roku 2018 byl zvolen předsedou. Kuberova manželka Věra už dříve uvedla, že politik byl krátce před smrtí pod velkým tlakem kvůli plánované cestě na Tchaj-wan.

Odložené doplňovací senátní volby na Teplicku se uskuteční 5. a 6. června.