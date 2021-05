Senátor: Hamáčkova slova o kamuflované cestě do Moskvy nejsou pravdivá

Praha - Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nemluvil podle senátora Václava Lásky (Senátor 21) pravdu o tom, že jeho plánovaná cesta do Moskvy byla kamufláží v souvislosti s kauzou Vrbětice. Senátor to dnes řekl novinářům po uzavřeném jednání senátního zahraničního výboru ke kauze Vrbětice, kterého se zúčastnil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nebo ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

"Mám za potvrzené, že pan ministr Hamáček do Moskvy chtěl jet a jeho tvrzení o tom, že to byla kamufláž, není pravdivé," uvedl Láska. Hamáčkova mise byla zrušena krátce předtím, než on a premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci informovali o důvodném podezření českých bezpečnostních složek, že se na výbuchu muničního a zbrojního skladu ve Vrběticích v roce 2014 podíleli agenti ruské tajné služby. To vedlo k vyhošťování diplomatů a později zařazení Česka na ruský seznam zemí, které nejsou vůči Rusku přátelské.

Předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý) nepotvrdil ani nevyvrátil Láskova slova. "Nebudu komentovat to, o čem jsme mluvili," řekl. "Kdyby za mnou přišel ministr, že chce podniknout takovou cestu, tak bych mu ji zakázal. A pokud by mne neposlechl, tak bych rezignoval. Postavil bych se se vší rozhodností takovým nápadům," uvedl Fischer jako dlouholetý diplomat.

Bližší vyjádření přislíbil Fischer až po dalším jednání výboru s Hamáčkem. Připomenul ale, že Hamáčkovu verzi o cestě jako zastíracím manévru zpochybnil i prezident Miloš Zeman. Cílem jednání výboru nebylo vyšetřování, ale příprava podkladů pro další kroky Senátu v rámci jeho ústavních pravomocí. Výbor chce podle Fischera zjistit, zda vláda a prezident podnikli všechny diplomatické kroky a přijmout doporučení. Senátoři rovněž zvažují ústavní žalobu na Zemana kvůli jeho výrokům ve vrbětické kauze.

Výbor si na dnešní jednání pozval také ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), která to však podle Fischera odmítla. Láska od ní bude chtít vědět, na základě čeho tvrdila, že v kauze Vrbětice existuje více vyšetřovacích verzí. Podobně se mimo jiné s odkazem na Benešovou vyjadřoval i Zeman. Prezidentovo a Hamáčkovo jednání podle Lásky oslabilo českou pozici v celé kauze. Na další jednání by měl být podle Lásky pozván i šéf BIS Michal Koudelka.

Pozvání na jednání výboru naopak přijal exministr zdravotnictví Jan Blatný. Láska potvrdil, že Blatného účast souvisela s informacemi, podle nichž bylo cílem Hamáčkovy cesty do Moskvy zajištění ruské protikoronavirové vakcíny Sputnik V. Senátory zajímalo, jak zpětně hodnotí snahy o zajištění ruské vakcíny, která dosud nemá potřebnou certifikaci, dodal Fischer. "Nebyl žádný faktický důvod k tomu, abychom jednali o dovezení nebo byť jen předobjednání této vakcíny," tlumočil Láska exministrova slova. Blatný ani Metnar obsah jednání výboru při odchodu nechtěli komentovat.