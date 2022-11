Senátor Fischer dnes podal kandidátní listinu do prezidentských voleb

Praha - Senátor Pavel Fischer dnes podal kandidátní listinu do prezidentských voleb, podepsalo mu ji 54 poslanců a senátorů. Kandidaturu mu podpořili i čtyři senátoři z předchozího volebního období. Pod listinou jsou podle Fischera podepsáni vládní politici, ale i třeba zástupci hnutí ANO, řekl novinářům před dnešním odevzdáním kandidatury na ministerstvu vnitra. Kandidaturu dosud podalo 12 zájemců o účast v prezidentských volbách.

Do voleb Fischera podpořilo 20 poslanců a 34 senátorů. "Z toho ale zřejmě budou čtyři (podpisy) neplatné, protože senátorům, kteří mi to podepisovali, mezitím skončil mandát," řekl. Stál o to, aby měl podporu z obou komor Parlamentu, i když podle zákona stačí k podání kandidatury deset podpisů senátorů, 20 poslanců nebo 50.000 občanů. "Je to pro mě vizitka, že jako prezident budu umět pracovat s Parlamentem s oběma komorami napříč, mám tam dokonce podepsané senátory zvolené například za hnutí ANO nebo další, to znamená nejenom vládní," doplnil. Fischer patří do trojice kandidátů, které podpořila vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Dalšími jsou bývalá rektorka Danuše Nerudová a generál Petr Pavel.

Na ministerstvu vnitra podle Hany Malé z odboru tisku ministerstva dosud podalo kandidátní listinu 12 uchazečů. Vedle Fischera to jsou například Nerudová, senátor Marek Hilšer, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta nebo prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. V příštích dnech se tak chystají učinit Pavel, předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebo podnikatel Karel Diviš.

K Babišovi Fischer poznamenal, že největším soupeřem si je on sám. "Protože je v konfliktu zájmů, protože je trestně stíhán, protože je ve vážném podezření, že podváděl s přijímáním dotací," řekl.

Fischer chce voliče přesvědčit nejen svou prací v Senátu, kde byl opětovně zvolen předsedou bezpečnostního a zahraničního výboru, ale i osobním kontaktem. Novinářům řekl, že několikrát týdně za nimi vyráží. "Pro politika je nejlepší, když projde testem voleb. A já jsem tím testem už jednou prošel včetně prezidentské volby. Takže vím, co umím a znám svoje voliče. A vím, že oni znají mě," doplnil.

Fischer byl v minulosti velvyslancem ve Francii a v Monaku. Kromě ministerstva zahraničí působil také v Kanceláři prezidenta republiky a jako ředitel organizace STEM, která se zabývá výzkumy veřejného mínění. Zúčastnil se volby prezidenta v roce 2013, skončil třetí, na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 12.