Senátní výbory projednají nominaci Simona na ústavního soudce

Praha - Senátní výbory dnes projednají nominaci Pavla Simona z Nejvyššího soudu na ústavního soudce. Simon bude muset podobně jako někteří jeho předchůdci vysvětlovat senátorům svou rozhodovací činnost, ale také propagaci čínského cvičení čchi-kung. Senát jako celek bude o kandidatuře Simona rozhodovat za týden.

Simon je předsedou senátu Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. Čelí kritice některých senátorů za to, že některá rozhodnutí, na nichž se podílel, v minulosti před Ústavním soudem neobstála. Kritici mu vyčítají také to, že donedávna vlastnil dvě firmy, i když by jako soudce Nejvyššího soudu podnikat neměl.

Kandidát podle Hospodářských novin v dopise senátorům uvedl, že z podnikání nic neměl, neboť formy byly ve ztrátě. Koncem září na adresu kritických hlasů řekl ČTK, že jím připravená rozhodnutí Nejvyššího soudu vykazují při přezkoumávání ústavními soudci nadstandardní úspěšnost.

Soudce rovněž odmítl označovat za nepřípustnou podnikatelskou aktivitu to, že se jako lektor věnuje čínskému tradičnímu cvičení čchi-kung, konkrétně směru nazývanému Orel v hnízdě. Jde podle něj o směr určený lidem ze západního světa, které trápí stres a nedostatek času. Cvičení má podle Simonovy vlastní dlouholeté zkušenosti dobrý vliv na zdraví i duševní pohodu lidí, podobně jako třeba jóga.