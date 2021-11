Senátní výbor vzal na vědomí návrh, aby teď neřešil převod pravomocí prezidenta

Praha - Senátní organizační výbor vzal na vědomí doporučení ústavní komise, aby se nezabýval převodem pravomocí prezidenta, pokud se zdravotní stav Miloše Zemana nezhorší. Novinářům to po jednání výboru řekl předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Komise zároveň doporučila, aby Senát bezodkladně rozhodl o přenesení prezidentských pravomocí v případě, že Zeman podle posudku lékařů nebude schopen zastávat prezidentský úřad.

Vystrčil nechtěl předjímat, jak by se Senát měl zachovat v případě, že by Zeman zastával prezidentský úřad dlouhodobě z nemocničního lůžka v současném omezeném rozsahu. Podle něj to bude věcí politické diskuse a politického rozhodnutí. "Záleží to na vývoji zdravotního stavu pana prezidenta. Kdyby dlouhodobě některé významné pravomoci neplnil, potom by ta diskuse se mohla znovu otevřít," uvedl Vystrčil. Komise mezi významné pravomoci zařadila konkrétně jmenování členů vlády, soudců, generálů nebo profesorů.

Podle předsedy klubu Pirátů a hnutí Senátor 21 Václava Lásky by Parlament měl takovou diskusi nastolit v případě, pokud by se ukázalo, že Zeman svůj úřad nezvládá v horizontu měsíců. Láska vyjádřil pochybnosti nad tím, zda všechny oznámené kroky prezidenta učinil skutečně sám Zeman, nikoli jeho spolupracovníci jeho jménem.

Komise se shodla mimo jiné na tom, že Vystrčil by si měl vyžádat od Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kde se prezident léčí, lékařský posudek Zemanova stavu, pokud by se ukázalo, že nemůže vykonávat ani významné pravomoci svého úřadu. Jestliže by posudek konstatoval, že Zeman nemůže zastávat úřad hlavy státu, Senát by se měl rozhodnout o převodu pravomocí prezidenta. Měl by se usnést, že Zeman "ze závažných zdravotních důvodů nemůže dočasně vykonávat svůj úřad".

Převod pravomocí prezidenta začali zákonodárci řešit poté, co byl Zeman 10. října převezen do ÚVN. Hlavním podnětem bylo sdělení nemocnice z 18. října, že Zeman ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Prezidentův stav se nicméně během října podle ÚVN díky komplexní léčbě zlepšil a počátkem listopadu byl převezen z oddělení intenzivní péče na rehabilitační oddělení. Lékařské konzilium minulý pátek uvedlo, že prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitalizaci a neumožňuje mu "věnovat se naplno pracovním povinnostem". Podle Vystrčila to znamená, že Zeman alespoň některé pravomoci hlavy státu zastávat může. Zeman dnes pověřil předsedu ODS Petra Fialu sestavením budoucí vlády.