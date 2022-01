Senátní výbor: Vláda by měla po Rusku dál chtít kompenzace za kauzu Vrbětice

Brána do areálu muničního skladu ve Vrběticích, které patří pod Vlachovice na Zlínsku, na snímku z 19. dubna 2021. Vrbětický muniční sklad v roce 2014 explodoval. Po sedmi letech vyšlo najevo podezření na zapojení ruské tajné služby do výbuchu.

Praha - Vláda by podle senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost měla usilovat o revizi vztahů s Ruskem tak, aby byly vzájemně výhodné. Měla by usilovat také o omluvu a kompenzace kvůli roli ruských agentů ve vrbětické kauze. Novinářům to po jednání výboru řekl jeho předseda Pavel Fischer (nezávislý). Výbor své šetření ohledně výbuchů ve Vrběticích uzavřel bez toho, aby se mu podařilo získat vyjádření bývalého ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který se z jednání opakovaně omluvil.

"Doporučujeme vládě, aby se odvážně pustila do té revize vztahů s Ruskem, jak slíbila ve svém programovém prohlášení. A také vyzýváme vládu, aby nezapomněla na vymáhání omluvy, kompenzací, dodržování smluv a budování vzájemně výhodných vztahů s Ruskem," uvedl Fischer. Výbor si je podle něj vědom toho, že "je to úkol na delší trať".

Hamáček se z jednání výboru znovu omluvil kvůli pokračujícímu policejnímu vyšetřování, podobně jako policejní prezident Jan Švejdar. Podnětem vyšetřování byla informace serveru Seznam Zprávy, podle které Hamáček chtěl odcestovat loni v dubnu do Moskvy, aby tam získal ruské vakcíny proti covidu-19 výměnou za informace o vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

Krátce před termínem zrušené cesty bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a Hamáček zveřejnili, že za výbuchy byli podle českých bezpečnostních složek příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU. Hamáček tvrzení o výměně informací o výbuších za vakcíny opakovaně popřel, na server Seznam Zprávy podal žalobu. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) koncem května požádala Sněmovnu, aby jí poskytla záznamy z jednání stálé sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, které se týkalo kauzy Vrbětice.