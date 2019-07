Senátní výbor USA podpořil sankce kvůli plynovodu Nord Stream 2

Washington - Zahraniční výbor Senátu USA dnes podpořil návrh zákona o sankcích proti jedincům a společnostem zapojeným do stavby plynovodu Nord Stream 2. Sankce by nicméně vešly v platnost až tehdy, pokud by pro ně hlasoval celý Senát i Sněmovna reprezentantů. Informovala o tom agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump minulý měsíc znovu varoval Německo před závislostí na ruských energetických dodávkách a potvrdil, že kvůli stavbě plynovodu vedoucího z Ruska do Německa pod dně Baltského moře, uvažuje o sankcích.

