Senátní výbor má probrat úkolování BIS prezidentem Zemanem

Praha - Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost by se dnes měl zabývat úkolováním Bezpečnostní informační služby (BIS) ze strany prezidenta Miloše Zemana. Týkalo by se to prezidentova požadavku, aby mu kontrarozvědka dodala mimo jiné seznam ruských agentů v Česku a podrobnosti o jejich operacích.

Projednat záležitost na bezpečnostním výboru Senátu chce jeho předseda Pavel Fischer (nezávislý). Podle něj prezidentův požadavek může ohrozit bezpečnost státu.

Senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin označil požadavek hlavy státu za velezradu. "Rozkrytí práce BIS poškodí její práci na léta dopředu a zničí důvěryhodnost České republiky mezi demokratickými zeměmi. Je to otevřeně nepřátelský krok vůči vlastní zemi," uvedl.

Zeman podle Radiožurnálu požádal BIS o jména ruských špionů v ČR. Civilní kontrarozvědka má také doložit, jaké operace ruské zpravodajské služby v Česku podnikají nebo jací Češi s nimi spolupracují. Záležitostí se bude ve čtvrtek zabývat rovněž sněmovní komise pro kontrolu BIS.