Senátní výbor chce zdvojnásobit limit zdravotního pojištění pro cizince

Praha - Cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR by podle senátního zdravotního výboru měli mít sjednáno cestovní zdravotní pojištění na částku 120.000 eur (zhruba tři miliony korun), což je dvakrát více než nyní. Výbor tak dnes doporučil upravit novelu cizineckého zákona, kterou horní komora projedná zřejmě do konce týdne. Navrhl také zřídit Registr zdravotního pojištění cizinců, který by provozovala Česká kancelář pojistitelů.

Všechny tři senátní výbory, které se předlohou zabývaly, odmítly úpravu, aby toto komerční pojištění po pět let směla poskytovat jen Pojišťovna VZP, což je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Podle kritiků, mezi něž kromě opozice patří i ministerstvo zdravotnictví, Hospodářská komora nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, by ustanovení bylo nepřípustnou monopolizací. V Česku je sedm zdravotních pojišťoven.

Novela má v souvislosti s novým vydáváním dokladů pro občany Evropské unie zpřesnit okruh lidí, kteří budou považováni za jejich rodinné příslušníky. Měla by oddělit nejbližší rodinu od lidí, kteří mají s občany států EU pouze volnější příbuzenské vazby. Česko dosud nerozlišovalo mezi rodinnými příslušníky, tedy manželi, dětmi či rodiči občana EU, a takzvanými oprávněnými osobami, což jsou například nesezdaní partneři nebo lidé závislí na péči občana EU. Obě skupiny měly stejná práva, což podle ministerstva vnitra není v jiných zemích běžné a není to ani opodstatněné. Do budoucna by tak měli pouze užší rodinní příslušníci mít nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu.

Lidé z druhé skupiny budou mít podle návrhu sice pobyt v ČR snadnější než jiní cizinci, nebudou však mít automatické právo na vstup do Česka. Průkazy o pobytu ale dostanou na delší dobu a nebudou muset dokládat účel jejich pobývání v ČR. Cizinci, kteří v Česku již pobývají, si své současné postavení ponechají.

Novela podle ministerstva vnitra reaguje zejména na unijní nařízení, aby průkazy totožnosti a vydávaná povolení k pobytu pro občany unie měly silnější zabezpečení. Některé doklady proto bude potřeba vyměnit. Předloha v souladu s dohodou o odchodu Velké Británie z EU také umožňuje další pobyt v Česku Britům, kteří tu oprávněně bydleli ke konci loňska.