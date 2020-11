Senátní výbor chce od vlády dokumentaci k dostavbě Dukovan

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) podle senátního výboru pro bezpečnost postupoval v rozporu se zákonem, když výboru odmítl poskytnout informace o bezpečnostním zajištění tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Výbor dnes vládu vyzval k tomu, aby mu do 9. prosince předložila zadávací dokumentaci, do níž byly zapracovány bezpečnostní garance. Výbor také opětovně vybídl vládu k tomu, aby do tendru nepřipustila s ohledem na bezpečnostní riziko ruské a čínské firmy.

"Je nežádoucí, aby se na strategické stavbě jaderné elektrárny podílely společnosti s účastí států, které přistupují k zemím NATO jako k nepřátelským, nebo jejichž představitelé jsou na sankčním seznamu EU," konstatoval výbor v usnesení, které má ČTK k dispozici.

Předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý) uvedl, že mu Babiš s odvoláním na zákon o utajovaných informacích odmítl sdělit, jak jsou ve smlouvách o tendru zakotveny bezpečnostní garance. Podle výboru však zmíněný zákon zaručuje přístup k utajované informaci členům Senátu a opak je porušením zásady parlamentní kontroly.

"Tajit režimové informace před senátory je v přímém rozporu se zákonem. Jako bezpečnostní výbor Senátu tedy důrazně žádáme, abychom neprodleně dostali k nahlédnutí veškeré dokumenty a podklady, které se týkají bezpečnosti," uvedl Fischer.

Vláda má podle Bezpečnostní strategie ČR z roku 2015 povinnost vlády zajistit energetickou bezpečnost a eliminovat hrozbu zneužití energetických projektů při prosazování hospodářských a politických zájmů cizí moci na úkor České republiky, konstatoval výbor. Proto je podle něj vláda povinna doložit Senátu to, že ve všech dokumentech o dostavbě Dukovan byla zohledněna odpovídající bezpečnostní kritéria.

Vláda v červenci schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech za zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun). Odmítla vyloučit předem z tendru některé uchazeče, jak to požadují opoziční zákonodárci. Podle Babiše vybere vítěze až příští vláda, která vzejde ze sněmovních voleb. Mezi možnými uchazeči jsou podle dostupných informací ruský Rosatom a čínská společnost China General Nuclear Power, americká společnost Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).