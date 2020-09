Senátní výbor chce kvůli bezpečnosti koordinaci vztahů s Čínou

Praha - Senátní bezpečnostní výbor podle svého předsedy Pavla Fischera (nezávislý) doporučí vznik centrálního pracoviště, které by koordinovalo styky s Čínou a zeměmi s podobným režimem na všech úrovních veřejné správy. Podle zjištění výboru totiž zejména kraje a obce přistupovaly ke spolupráci s čínskými partnery živelně bez ohledu na možná rizika a bezpečnostní strategii státu. Fischer to dnes uvedl na veřejném slyšení v Senátu.

"Klíčem pro zvýšení odolnosti veřejných institucí vůči nežádoucím vlivům ze zahraničí je nastavit efektivní spolupráci mezi všemi složkami veřejné správy a ministerstvy zahraničí, vnitra a bezpečnostními složkami," uvedl Fischer. Podle něj neexistuje odpovídající povědomí o bezpečnostních rizicích spolupráce s totalitními státy. Je třeba korigovat živelně navazované vztahy a vycházet z bezpečnostní strategie a koncepce zahraniční politiky, řekl.

"Jako nezbytný se jeví vznik centrálního pracoviště možná na úrovni ministerstva vnitra, které by poskytovalo institucím veřejné správy relevantní informace a doporučení k zahraniční spolupráci," uvedl Fischer.

Pracoviště by podle něj mělo registrovat a vyhodnocovat tuto spolupráci a evidovat a identifikovat členy zahraničních delegací a zprostředkovatelských organizací, které mají mnohdy neprůhlednou strukturu. Středisko by také mělo poskytovat povinné školení těch, kdo se vydají do totalitních zemí. Mělo by vést evidenci memorand a partnerských smluv s těmito státy," uvedl Fischer.

V letech 2013 až 2019 byla podle šetření výboru na úrovni měst a obcí navázána spolupráce výhradně z čínské iniciativy. Čínské delegace projevovaly zájem o chod úřadu, zabezpečování informací nebo investiční plány. Šetření bylo neúplné kvůli tomu, že na dotazy výboru neodpověděly kraje Středočeský, Pardubický, Jihočeský, Plzeňský a Vysočina.

Podobně v případě státní správy se kontakty navazovaly z čínské strany, nejčastěji v letech 2015 až 2018. Čínské delegace měly zájem o technologie, systémy řízení úřadů, o investice, elektroniku, strojírenství, o strukturu průmyslu, krizového řízení nebo o kontrolní mechanismy.

Profesorka Olga Lomová z Univerzity Karlovy vylíčila čínskou zahraniční politiku jako mimo jiné snahu ovlivnit fungování mezinárodních institucí tak, aby odpovídaly politickým a ekonomickým zájmům Číny.