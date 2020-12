Senátní výbor chce dostavbu Dukovan probrat se zpravodajci

Praha - Senátní výbor chce 15. prosince probrat bezpečnostní aspekty tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (oba ČSSD) a zástupci zpravodajských služeb a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). ČTK to řekl předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nezávislý). Diskuse stálého výboru pro jadernou energetiku, která dnes nevyloučila variantu soutěže, kde by byly Rusko a Čína v pozici podřízených dodavatelů, podle něj ukázala, že bezpečnostní aspekty nejsou dostatečně akcentovány.

"Bezpečnostní výhrady zůstávají pořád velmi zásadně stranou zájmu. Proto jsme se rozhodli, že jako bezpečnostní výbor si pozveme všech šest bezpečnostních institucí, abychom od nich slyšeli napřímo, jak analyzují celou situaci," uvedl Fischer.

Stálý výbor dnes za účasti opozice diskutoval o čtyřech možných variantách, které do konce ledna proberou šéfové parlamentních stran. Na základě toho po Novém roce vláda bude rozhodovat. Polostátní společnost ČEZ čeká na rozhodnutí státu, které uchazeče oslovit.

Mezi zvažované varianty podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) patří scénář, kdy bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, druhou variantou jen pozvat tři zájemce bez Ruska a Číny. Další variantou je takzvaný model, kde by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích, ale nebyly by vůdčí, a zbylí členové by byli z Evropské unie a NATO. Čtvrtou variantou je odložení výběrového řízení až po sněmovních volbách v příštím roce.

Sám Havlíček označil za nejpřijatelnější model, kde by mohli být Rusko a Čína mezi menšími dodavateli. "Vláda rozhoduje ve sboru, v tomto smyslu polovina vlády jako kdyby neslyšela výhrady z hlediska národní bezpečnosti k celému tendru," komentoval to Fischer. Jeho výbor dnes dostavbu jaderných bloků v Dukovanech diskutoval s předsedkyní Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou či vládním zmocněncem pro energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou. Usnesení nepřijal, protože čeká na vyjádření bezpečnostních složek státu.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Výběrové řízení je podle Havlíčka po technicko-obchodní stránce připraveno z 90 procent. Polostátní společnost ČEZ, která je investorem stavby, dříve uváděla, že je připravená ho vypsat do konce letošního roku. Aktuálně jsou do tendru podle Havlíčka zabudovávány bezpečnostní požadavky státu. Možnou účast Ruska a Číny v tendru kritizuje část opozice.