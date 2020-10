Senátní volby vyhráli Starostové, ANO oslabilo, ČSSD propadla

Praha - Senátní volby letos vyhráli Starostové před ODS a KDU-ČSL. Ve volbách propadla ČSSD, která nedokázala obhájit ani jeden mandát z deseti, a nebude tak mít vlastní klub. Oslabilo i vládní hnutí ANO, které si udrželo jen jedno křeslo ze dvou.

Hnutí STAN a SLK získaly dohromady 11 senátorů z 27 možných. Prosadilo se všech deset jejich finalistů a Zbyněk Linhart (za STAN získal mandát už v prvním kole voleb před týdnem. Za ODS bylo zvoleno pět kandidátů, za KDU-ČSL tři.

Volbami naopak zdvojnásobili své senátní zastoupení TOP 09 a Piráti. Piráti budou mít dva senátory, které navrhli, TOP 09 čtyři. Na znovuzvolení dosáhli oba finalisté hnutí Senátor 21. Po jednom senátorovi budou mít nově Svobodní a Hradecký demokratický klub.







Nejsilnější frakci by měli mít podle výsledků voleb Starostové společně s TOP 09, a to 28 členů. V klubu ODS by mělo být nejméně 21 senátorů. Klub KDU-ČSL by si měl zachovat 12 členů. Čtvrtou nejpočetnější frakcí by měl být i s pirátskými senátory Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 se sedmi členy. Klub ANO by měl být šestičlenný.

Početní složení frakcí ovšem ovlivní i to, zda se k nim v rámci povolebních vyjednávání připojí v případě zvolení některý ze zástupců menších uskupení.

Účast v letošním finále senátních voleb byla čtvrtá nejnižší v historii, hlasovat přišlo 16,74 procenta voličů.

Senátorem za Uh. Hradiště bude Bazala (KDU-ČSL), Valenta končí

Novým senátorem ve volebním obvodu Uherské Hradiště bude Josef Bazala (KDU-ČSL), zatím má 60,07 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Obhájce mandátu Ivo Valenta (za Soukromníky) dostal zatím 39,92 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 22,56 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 46,95 procenta.

V 1. kole získal Bazala 30,94 procenta hlasů, druhý Valenta 31,23 procenta hlasů. V obvodu Uherské Hradiště usilovalo letos o senátorský post pět kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Uherském Hradišti Ivo Valenta (za Soukromníky). Ve 2. kole získal 54,17 procenta hlasů. Druhý skončil Pavel Botek (KDU-ČSL). Voleb se zúčastnilo deset kandidátů.

Senátorem v obvodu Zlín bude senátor Goláň (SEN 21)

Senátorem ve volebním obvodu Zlín bude Tomáš Goláň (SEN 21), zatím má 58,56 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Pavel Stodůlka (NEZÁVISLÍ) dostal zatím 41,43 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 16,29 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 43,63 procenta.

V prvním kole získal Goláň 32,53 procenta hlasů, druhý Stodůlka 23,90 procenta hlasů. V obvodu Zlín usilovalo letos o senátorský post sedm kandidátů.

V roce 2014 zvítězil ve Zlíně František Čuba (SPOZ). Ve druhém kole získal 54,01 procenta hlasů. Druhá skončila Alena Gajdůšková (ČSSD). Voleb se zúčastnilo 12 kandidátů. Čuba ale v únoru 2018 odstoupil. V doplňovacích volbách pak zvítězil Tomáš Goláň (SENÁTOR 21). Získal 53,78 procenta hlasů, jeho soupeřce, krajské radní Michaele Blahové (KDU-ČSL), dali voliči 46,21 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo devět kandidátů.

Senátorem v obvodu Karviná bude Feber (ANO)

Senátorem ve volebním obvodu Karviná bude Ondřej Feber (ANO), zatím má 50,58 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Dosavadní senátor Radek Sušil (ČSSD) mandát neobhájil, dostal zatím 49,41 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 7,72 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 26,44 procenta.

V 1. kole získal Feber 26,12 procenta hlasů, druhý Sušil 14,88 procenta hlasů. V obvodu Karviná usilovalo letos o senátorský post 13 kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Karviné Radek Sušil (ČSSD). Ve 2. kole získal 62,63 procenta hlasů. Druhý skončil Martin Gebauer (za ANO). Voleb se zúčastnilo šest kandidátů.

Senátorem v obvodu Vyškov bude Zitterbart (za STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Vyškov bude Karel Zitterbart (za STAN), zatím má 50,08 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) dostal zatím 49,91 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 14,43 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 39,50 procenta.

V 1. kole získal Zitterbart 27,15 procenta hlasů, druhý Klaška 27,67 procenta hlasů. V obvodu Vyškov usilovalo letos o senátorský post pět kandidátů.

V roce 2014 zvítězil ve Vyškově Ivo Bárek (ČSSD). Ve 2. kole získal 53,22 procenta hlasů. Druhý skončil Roman Celý (KDU-ČSL). Voleb se zúčastnilo pět kandidátů.

Senátorem na Pelhřimovsku bude Chalupský, končí Štěch

Senátorem ve volebním obvodu Pelhřimov bude Jaroslav Chalupský (za Svobodné), zatím má 52,31 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Senát tak opustí nejdéle sloužící senátor Milan Štěch (ČSSD), který v něm nepřetržitě zasedal od roku 1996. Dostal zatím 47,68 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 14,88 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 36,17 procenta.

V 1. kole získal Chalupský 23,54 procenta hlasů, druhý Štěch 31,22 procenta hlasů. V obvodu Pelhřimov usilovalo letos o senátorský post šest kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Pelhřimově Milan Štěch (ČSSD). Ve 2. kole získal 61,70 procenta hlasů. Druhý skončil Ivo Jahelka (za TOP 09). Voleb se zúčastnilo deset kandidátů.

Štěch byl mezi roky 2010 a 2018 předsedou horní parlamentní komory, už předtím dva roky zastával místopředsednický post. Do Senátu byl zvolen v historicky prvních volbách jako vysoký funkcionář odborů jako nezávislý na kandidátce ČSSD, do strany vstoupil až později, a v letech 2002 až 2010 vedl Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS).

Senátorkou za Kladno bude Šípová (za Piráty), Bendl (ODS) neuspěl

Senátorkou ve volebním obvodu Kladno bude Adéla Šípová (za Piráty), zatím má 67,11 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Petr Bendl (ODS) dostal zatím 32,88 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 17,13 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 35,69 procenta.

V 1. kole získala Šípová 17,80 procenta hlasů, druhý Bendl 14,10 procenta hlasů. V obvodu Kladno usilovalo letos o senátorský post 13 kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Kladně Jiří Dienstbier (ČSSD). Ve 2. kole získal 55,40 procenta hlasů. Druhá skončila Michaela Vojtová (za TOP 09). Voleb se zúčastnilo deset kandidátů.

Senátorkou v obvodu Praha 1 bude Němcová (ODS)

Senátorkou ve volebním obvodu Praha 1 bude Miroslava Němcová (ODS), zatím má 64,35 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Dosavadní senátor Václav Hampl (za KDU-ČSL) mandát neobhájí, dostal zatím 35,64 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 24,20 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 38,58 procenta.

V 1. kole získala Němcová 48,56 procenta hlasů, druhý Hampl 20,49 procenta hlasů. V obvodu Praha 1 usilovalo letos o senátorský post osm kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Praze 1 Václav Hampl (za KDU-ČSL). Ve 2. kole získal 68,44 procenta hlasů. Druhý skončil Zdeněk Schwarz (za ODS). Voleb se zúčastnilo 15 kandidátů.

Senátorem v obvodu Žďár nad Sázavou bude Klement (za KDU-ČSL)

Senátorem ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou bude Josef Klement (za KDU-ČSL), zatím má 59,31 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Michal Šmarda (ČSSD) dostal zatím 40,68 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,75 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 47,26 procenta.

V prvním kole získal Klement 31,01 procenta hlasů, druhý Šmarda 25,28 procenta hlasů. V obvodu Žďár nad Sázavou usilovalo letos o senátorský post šest kandidátů.

V roce 2014 zvítězil ve Žďáru nad Sázavou František Bradáč (KDU-ČSL). Ve druhém kole získal 53,22 procenta hlasů. Druhá skončila Dagmar Zvěřinová (ČSSD). Voleb se zúčastnilo 12 kandidátů.

Senátorem v obvodu Praha 9 bude opět David Smoljak (STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Praha 9 bude opět David Smoljak (STAN), obhájce mandátu má zatím 54,68 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Eduard Stehlík (za ODS) dostal zatím 45,31 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 19,13 procenta voličů, v prvním kole před týdnem hlasovalo 33,46 procenta.

V prvním kole získal Smoljak 42,87 procenta hlasů, druhý Stehlík 30,19 procenta hlasů. V obvodu Praha 9 usilovalo letos o senátorský post 11 kandidátů.

V roce 2014 zvítězila v Praze 9 Zuzana Baudyšová (za ANO). Ve 2. kole získala 62,53 procenta hlasů. Druhý skončil Tomáš Kladívko (ODS). Voleb se zúčastnilo 11 kandidátů. Baudyšová ale v lednu 2019 odstoupila. Doplňovací volby do Senátu v Praze 9 pak vyhrál ve druhém kole scenárista David Smoljak (za STAN). Dostal 59,5 procenta hlasů. Poražený starosta Prahy 9 Jan Jarolím z ODS získal 40,49 procenta. Voleb se zúčastnilo deset kandidátů.

Senátorem v obvodu Hradec Králové bude Holásek (za HDK)

Senátorem ve volebním obvodu Hradec Králové bude Jan Holásek (za HDK), zatím má 69,85 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Jiří Mašek (ANO) dostal zatím 30,14 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 20,28 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 38,57 procenta.

V prvním1 kole získal Holásek 16,91 procenta hlasů, druhý Mašek 19,51 procenta hlasů. V obvodu Hradec Králové usilovalo letos o senátorský post 11 kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Hradci Králové Jaroslav Malý (za ČSSD). Ve druhém kole získal 60,12 procenta hlasů. Druhý skončil Oldřich Vlasák (ODS). Voleb se zúčastnilo 11 kandidátů.

Senátorem v Plzni bude opět Aschenbrenner (ODS)

Senátorem ve volebním obvodu Plzeň-město bude opět Lumír Aschenbrenner (ODS), zatím má 58,97 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Daniel Kůs (Piráti) dostal dosud 41,02 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 13,72 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 32,13 procenta.

V 1. kole získal Aschenbrenner 34,93 procenta hlasů, druhý Kůs 21,33 procenta hlasů. V obvodu Plzeň-město usilovalo letos o senátorský post šest kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Plzni - městě Lumír Aschenbrenner (ODS). Ve 2. kole získal 54,26 procenta hlasů. Druhý skončil Václav Šimánek (ČSSD). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.

Senátorem v obvodu Cheb bude Plevný (za STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Cheb bude Miroslav Plevný (za STAN), zatím má 69,12 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhá Jaroslava Brožová Lampertová (ANO) dostala zatím 30,87 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 10,17 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 33,29 procenta.

V prvním kole získal Plevný 27,43 procenta hlasů, druhá Brožová Lampertová 17,24 procenta hlasů. V obvodu Cheb usilovalo letos o senátorský post devět kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Chebu Miroslav Nenutil (ČSSD). Ve druhém kole získal 55,35 procenta hlasů. Druhý skončil Jiří Dufka (ANO). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.

Senátorem v obvodu Kolín bude Kárník (za STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Kolín bude Pavel Kárník (za STAN), zatím má 79,45 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Igor Karen (ANO) dostal zatím 20,54 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 15,15 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 39,59 procenta.

V prvním kole získal Kárník 20,05 procenta hlasů, druhý Karen 14,81 procenta hlasů. V obvodu Kolín usilovalo letos o senátorský post 11 kandidátů.

V roce 2014 zvítězila v Kolíně Emilie Třísková (ČSSD). Ve druhém kole získala 56,24 procenta hlasů. Druhý skončil Milan Rak (za ODS). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.

Senátorem v obvodu Příbram bude Štěpánek (STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Příbram bude Petr Štěpánek (STAN), zatím má 69,24 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Dosavadní senátor Jiří Burian (ODS) mandát neobhájí, dostal zatím 30,75 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 13,41 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 42,39 procenta.

V 1. kole získal Štěpánek 21,98 procenta hlasů, druhý Burian 16,19 procenta hlasů. V obvodu Příbram usilovalo letos o senátorský post osm kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Příbrami Jiří Burian (ODS). Ve 2. kole získal 53,46 procenta hlasů. Druhý skončil Vladimír Danda (za ANO). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.

Senátorem v obvodu Ostrava-město bude Šimetka (za ODS)

Senátorem ve volebním obvodu Ostrava-město bude Ondřej Šimetka (za ODS), zatím má 67,30 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Zdeněk Jiříček (ANO) dostal zatím 32,69 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 12,18 procenta voličů, v prvním kole před týdnem hlasovalo 32,26 procenta.

V prvním kole získal Šimetka 21,68 procenta hlasů, druhý Jiříček 21,87 procenta hlasů. V obvodu Ostrava-město usilovalo letos o senátorský post 13 kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Ostravě - městě Peter Koliba (za ANO). Ve druhém kole získal 52,93 procenta hlasů. Druhý skončil Petr Mihálik (ČSSD). Voleb se zúčastnilo 11 kandidátů.

Senátorem v obvodu Znojmo bude Třetina (TOP 09)

Senátorem ve volebním obvodu Znojmo bude Tomáš Třetina (TOP 09), zatím má 54,77 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Jan Grois (ČSSD, za SOM) dostal zatím 45,22 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 21,02 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 41,74 procenta.

V 1. kole získal Třetina 30,37 procenta hlasů, druhý Grois 25,75 procenta hlasů. V obvodu Znojmo usilovalo letos o senátorský post sedm kandidátů.

V roce 2014 zvítězil ve Znojmě Pavel Štohl (za ČSSD). Ve 2. kole získal 53,87 procenta hlasů. Druhý skončil Jiří Němec (KDU-ČSL). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.

V Moravském Berouně vyhrál Jan Zahradníček (ANO)

První výsledky letošního druhého kola senátních voleb byly známy dnes ve 14:14. V jednom z šesti okrsků v Moravském Berouně vyhrál Jan Zahradníček (ANO). Dostal všechny tři odevzdané hlasy z 33 možných, jeho protikandidát Marek Ošťádal (STAN) vyšel naprázdno. Volební účast v okrsku byla devítiprocentní.

Před dvěma lety byly první výsledky zveřejněny ve 14:15 hned ze tří okrsků - v Hronově na Náchodsku, v Železném Brodu na Jablonecku a v Jesenci na Prostějovsku. O dva roky dříve, kdy byla v senátním finále účast vůbec nejnižší, byly první výsledky druhého kole senátních voleb k dispozici ve 14:10.

Senátorem v Olomouci bude Ošťádal (STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Olomouc bude Marek Ošťádal (STAN), zatím má 68,39 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Jan Zahradníček (ANO) dostal zatím 31,60 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 17,95 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 37,56 procenta.

V 1. kole získal Ošťádal 26,60 procenta hlasů, druhý Zahradníček 22,44 procenta hlasů. V obvodu Olomouc usilovalo letos o senátorský post sedm kandidátů.

V roce 2014 zvítězila v Olomouci Alena Šromová (KDU-ČSL). Ve 2. kole získala 53,87 procenta hlasů. Druhý skončil Jan Zahradníček (za ANO). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.

Senátorem v obvodu Rychnov nad Kněžnou bude Grulich (TOP 09)

Senátorem ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou bude Jan Grulich (TOP 09), zatím má 59,42 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Dosavadní senátor Miroslav Antl (ZA OBČANY) mandát neobhájí, dostal zatím 40,57 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,45 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 42,20 procenta.

V 1. kole získal Grulich 24,37 procenta hlasů, druhý Antl 26,44 procenta hlasů. V obvodu Rychnov nad Kněžnou usilovalo letos o senátorský post osm kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Rychnově nad Kněžnou Miroslav Antl (za ČSSD). Ve 2. kole získal 59,76 procenta hlasů. Druhý skončil Luboš Řehák (za KDU-ČSL). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.

Senátorem v obvodu Česká Lípa bude senátor Vosecký (SLK,STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Česká Lípa bude Jiří Vosecký (SLK,STAN), zatím má 54,23 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Vít Vomáčka (za ODS) dostal zatím 45,76 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 11,05 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 30,92 procenta.

V prvním kole získal Vosecký 29,59 procenta hlasů, druhý Vomáčka 15,28 procenta hlasů. V obvodu Česká Lípa usilovalo letos o senátorský post deset kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v České Lípě Jiří Vosecký (SLK). Ve druhém kole získal 59,32 procenta hlasů. Druhý skončil Karel Kapoun (ČSSD). Voleb se zúčastnilo devět kandidátů.

Senátorem v obvodu Brno-město bude Kraus (ODS)

Senátorem ve volebním obvodu Brno-město bude Roman Kraus (ODS), zatím má 57,48 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová (za Zelené) neuspěla, dostala zatím 42,51 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 19,80 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 43,16 procenta.

V 1. kole získal Kraus 21,84 procenta hlasů, druhá Šabatová 17,94 procenta hlasů. V obvodu Brno-město usilovalo letos o senátorský post 11 kandidátů.

V roce 2014 zvítězil v Brně - městě Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL). Ve 2. kole získal 63,69 procenta hlasů. Druhý skončil Karel Doležal (ČSSD). Voleb se zúčastnilo devět kandidátů.

Senátorkou v obvodu Přerov bude opět Seitlová (KDU-ČSL)

Senátorkou ve volebním obvodu Přerov zůstane Jitka Seitlová (KDU-ČSL), ve druhém kole voleb má zatím 55,90 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Petr Vrána (ANO) dostal zatím 44,09 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,54 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 34,93 procenta.

V 1. kole získala Seitlová 26,81 procenta hlasů, druhý Vrána 20,65 procenta hlasů. V obvodu Přerov usilovalo letos o senátorský post 11 kandidátů.

V roce 2014 zvítězila v Přerově Jitka Seitlová (tehdy za Zelené). Ve 2. kole získala 54,26 procenta hlasů. Druhý skončil Antonín Prachař (ANO). Voleb se zúčastnilo pět kandidátů.

Senátorkou v obvodu Frýdek-Místek bude Pešatová (za STAN)

Senátorkou ve volebním obvodu Frýdek-Místek bude Helena Pešatová (za STAN), zatím má 53,62 procenta hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Dosavadní senátor Jiří Carbol (KDU-ČSL) mandát neobhájil, dostal zatím 46,37 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 14,20 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 38,79 procenta.

V 1. kole získala Pešatová 20,71 procenta hlasů, druhý Carbol 21,69 procenta hlasů. V obvodu Frýdek-Místek usilovalo letos o senátorský post deset kandidátů.

V roce 2014 zvítězil ve Frýdku - Místku Jiří Carbol (KDU-ČSL). Ve 2. kole získal 56,01 procenta hlasů. Druhý skončil Jiří Hájek (ČSSD). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.