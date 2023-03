Senátní sociální výbor projedná novelu o sporném nižším růstu penzí

Praha - Důchodovou novelu o sporné nižší valorizaci penzí, kterou po pěti dnech obstrukcí v sobotu schválila Sněmovna, dnes projedná senátní sociální výbor. Posoudit by ji měl také výbor ústavně-právní. Horní parlamentní komora by mohla novelu schvalovat ve středu.

Očekává se, že Senát novelu schválí, ačkoli ruku pro ni pravděpodobně nezvednou všichni senátoři klubů vládních stran. Někteří považují stejně jako opozice za protiústavní, že vláda zákon prosazuje ve stavu legislativní nouze. Proti tomuto způsobu se v minulosti postavili například Michael Canov (SLK) nebo Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Kdyby Senát zákon odmítl nebo upravil, jeho včasné přijetí by to ohrozilo. Vláda potřebuje, aby byla novela vydána ve Sbírce zákonů nejpozději 22. března. Pokud by se Senát kvůli sporům o způsob schvalování rozhodl využít možnost novelou se nezabývat, prezident Petr Pavel by ji dostal k podpisu až po 5. dubnu, tedy po uplynutí měsíční lhůty, kterou horní parlamentní komora na projednávání zákonů má. Pavel se chce k novele vyjádřit v pátek, den po své inauguraci.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun. Omezení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí. Stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun.

Při mimořádné valorizaci, která ze zákona nastává při vyšším růstu cen, se zvedá zásluhový procentní díl důchodu. Podle běžných pravidel by mělo zvýšení činit od června 11,5 procenta. Předlohou vzroste procentní část penze o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun, což by mělo podle zdůvodnění o něco zvýhodnit penzisty s nejnižšími důchody.