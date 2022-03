Senátní sociální výbor podpořil snazší zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

Praha - Senátní sociální výbor dnes doporučil plénu schválení snazšího vstupu uprchlíků z Ukrajiny na pracovní trh a poskytování takzvané humanitární dávky 5000 korun, a to i opakovaně. Vládní návrh zákona také předpokládá zapojení ukrajinských dětí do dětských skupin a přístup běženců k sociálním službám. Domácnosti, které uprchlíky před ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu ubytují, by mohly získat peněžitý příspěvek. Horní komora bude předlohu schvalovat ve čtvrtek, členové výboru ji podpořili jednomyslně.

Ukrajinci s vízem dočasné ochrany budou mít ohledně zaměstnání stejná práva jako cizinci s trvalým pobytem. "Budou se moci rychle zapojit do pracovního procesu, aniž by potřebovali takzvané povolení k zaměstnání, které vydává úřad práce na základě žádosti,", uvedla náměstkyně ministra práce Dana Roučková. V Česku je podle ní volných více než 300.000 volných pracovních míst. "Situace je v tomto směru příznivá," podotkla. Zaměstnavatelé nebudou muset podle předlohy prokazovat, že na danou pozici neúspěšně hledali tuzemského uchazeče.

Ukrajincům, kteří získají dočasnou ochranu, stát vyplatí prakticky automaticky humanitární dávku 5000 korun. Peníze mají pokrýt základní životní potřeby. Pokud budou jejich příjmové a majetkové poměry nadále horší, budou moci o dávku opět požádat. Vyplácela by se nejdéle dalších pět měsíců.

Děti uprchlíků by mohly chodit do dětských skupin a na jejich místa by přispíval stát. Navštěvovat by mohly podle předlohy i firemní skupiny, které se nyní mohou starat jen o potomky svých zaměstnanců. Opatření má přispět k integraci příchozích dětí i dospělých, kteří budou moci začít pracovat. Návrh zákona navíc ulehčí běžencům prokazování kvalifikace pro práci v dětských skupinách.

K sociálním službám budou mít uprchlíci s dočasnou ochranou přístup za standardních podmínek. Pokud na jich úhrady nebudou mít peníze, náklady ponese podle předlohy stát. V sociálních službách budou moci běženci pracovat určitou dobu jen na základě čestného prohlášení, bez doložení potřebné kvalifikace.

Pro státní příspěvek domácnostem, kteří u sebe uprchlíky ubytují, dává předloha jen zákonný podklad. Podrobnosti, jako jsou podmínky vyplácení a výše dotace, má stanovit vláda nařízením. Zástupci ministerstva práce senátorům sdělili, že k tomuto příspěvku přistupují opatrně, neboť situace je podle nich velmi živelná. Parametry budou záviset na dohodě ministrů.

V Česku dostalo speciální víza dosud přes 170.000 uprchlíků z Ukrajiny. Podle údajů od mobilních operátorů zatím dorazilo kolem 270.000 lidí. Více než polovinu všech běženců tvoří děti. Mezi dospělými převažují velkou většinou ženy