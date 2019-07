Senátní komise k auditům EK vyzvala ministerstva k jejich dodání

V Praze se 2. července 2019 poprvé sešla dočasná senátní komise k vyhodnocení unijních auditů týkajících se premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení dotací EU do českého zemědělství. Na snímku vpravo je předseda komise Zdeněk Nytra.

Praha - Senátní komise k posouzení unijních auditů ohledně premiéra Andreje Babiše (ANO) dnes vyzvala ministerstva financí, zemědělství a pro místní rozvoj, aby jí návrhy těchto materiálů předložila. O totéž požádala také české zastoupení při Evropské komisi v Bruselu. Předseda komise Zdeněk Nytra (ODS) odmítl námitky k jeho červnové žádosti o audity, že je není možné poskytnout s ohledem na to, že jsou neveřejné.

"Nemyslím, že to ministerstvo (zemědělství) uchopilo za správný konec. Poskytnutí dokumentu orgánům Senátu neznamená zveřejnění dokumentu," uvedl Nytra k odpovědi ministerstva. To zdůvodnilo odmítavý postoj tím, že se zveřejněním by musela souhlasit Evropská komise.

Člen komise Václav Hampl (za KDU-ČSL) "trochu čekal, že budou spíše hledány kličky, jak Senátu tu práci ztížit". "Zatím z toho nejsem nijak zvlášť nervózní," řekl novinářům. Nytra výzvu opřel o ustanovení zákona o jednacím řádu, podle něhož členové i orgány Senátu mají právo žádat od ministerstev informace ke své činnosti. Auditní zprávy by komise chtěla získat do svého příštího zasedání, které se uskuteční 25. července.

Komise také na popud senátora Lukáš Wagenknechta (za Piráty) vyzvala ministerstvo spravedlnosti, aby jí poskytlo informace ohledně konečného vlastníka holdingu Agrofert včetně stanov obou svěřenských fondů, do nichž Babiš své podnikatelské aktivity převedl. Ministry financí, zemědělství, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, životního prostředí a také premiéra by si komise chtěla pozvat na některé z podzimních zasedání. Na říjen komise plánuje setkání s auditory v Bruselu.

Na srpnové schůzi by se komise chtěla sejít s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou. Důvodem je kritika unijních auditorů vůči kontrole využívání unijních dotací. Neoficiální verze návrhu auditu totiž konstatovala chybovost u zhruba pětiny projektů, uvedl Nytra.

Komise má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy. Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Premiér to opakovaně odmítá, návrh auditu nepovažuje za seriózní.