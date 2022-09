Senátní finále provází nezájem, účast je většinou okolo pěti pct.

Praha - Zájem o druhé kolo senátních voleb je zatím nízký. V prvních hodinách dnes dorazilo k urnám v průměru zhruba pět procent voličů, podobně jako v několika předchozích volebních finále do horní parlamentní komory. Vyplývá to z informací ČTK od volebních komisařů a obecních úřadů. Víc, zhruba desetina voličů, přišla do 16:00 na Jihlavsku, kde se odehrává nejsledovanější duel letošních voleb. O křeslo senátora tam svádí boj dosavadní předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s Janou Nagyovou, která je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda.

Zatím nejnižší účast ve druhém kole senátních voleb byla v roce 2016, kdy přišlo hlasovat 15,38 procenta voličů. Tehdy se volilo do stejných okrsků jako letos. Nejvyšší účast byla před dvaceti lety, kdy dosáhla 32,6 procenta. Při posledních volbách do třetiny Senátu před dvěma lety byla volební účast ve druhém kole 16,37 procenta. V porovnání s minulým pátkem, kdy se konalo první kolo senátních voleb spolu s komunálními volbami, je zatím zájem voličů zhruba poloviční.

Nadprůměrná bude zřejmě volební účast na Jihlavsku, kde se koná velmi vyhrocený a sledovaný souboj mezi Vystrčilem a Nagyovou. Volební komise oslovené ČTK uváděly v tomto okrsku dvě hodiny po otevření volebních místností nejčastěji volební účast okolo deseti procent. Lidí chodí méně než minulý týden, kdy byly i komunální volby, ale není to zase tak výrazný propad, řekla členka jedné z volebních komisí v Jihlavě. V Brtnici přišla asi desetina voličů. V Telči na Jihlavsku, kde bude volit i Vystrčil, byla v jednom okrsku účast osm procent a v dalším skoro deset procent.

Ve středních Čechách volí lidé v druhém kole senátních voleb ve třech obvodech. Na Mělnicku přišla k dnešním 16:00 volit čtyři procenta lidí. Hlas pro senátora za obvod Kutná Hora zatím odevzdalo 8,5 procenta lidí. V Berouně dorazilo k urnám za první dvě hodiny 3,2 procenta lidí a 4,2 procenta v okolních obcích.

Volební účast v senátních volbách v Praze 10 se pohybuje okolo 5,5 procenta a v Praze 11 to pak je zhruba sedm procent. V obvodu Liberec čekali dnes na otevření volebních místností jenom jednotlivci, zatímco před týdnem jich byly desítky.

Také na Ústecku a Mostecku provází druhé kolo nízká účast voličů. Aktuální odhad volební účasti činí 3,5 procenta, sdělila ČTK krátce po 16:00 mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Tradičně nízká účast je v okrsku číslo 2016 v ústecké části Mojžíř, dvě hodiny od otevření volebních místností nedosáhla ani na procento. Naproti tomu v Husově ulici v Krásném Březně dorazilo během dvou hodin k urnám zhruba pět procent voličů. V mosteckých Čepirohách, kde se nacházejí převážně rodinné domy, přišlo vhodit hlas do urny osm procent voličů. Do jednoho z pěti okrsků v Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě přišlo volit necelých sedm procent lidí. V Křížatecké ulici v Litvínově napočítala volební komise pět procent.

Volební účast v Karlových Varech se podle zjištění ČTK pohybovala okolo tří procent. Pro okrsky, kde je málo voličů, to znamenalo třeba jen 15 lidí za první dvě hodiny. Volební účast bývá ve druhém kole nízká, letos je ale zatím ještě menší než v minulých senátních volbách. V obvodu Plzeň-město, který zahrnuje část Plzně, jižní Plzeňsko a několik obcí z Klatovska, je podle informací z krajského úřadu volební účast od dvou do pěti procent.

Na jihu Čech je po dvou hodinách od otevření volebních místností účast mezi čtyřmi a sedmi procenty. Ve dvou českokrumlovských okrscích byla v 16:15 účast čtyři, respektive 4,7 procenta. O málo vyšší pak byla v jednom prachatickém okrsku v Národní ulici. "Nízká účast. Máme kolem 1400 voličů a nemáme vydaných ani sto obálek," řekla ČTK členka komise.

Volební účast v druhém kole senátních voleb v obvodu 43 - Pardubice zatím nepřesáhla deset procent. V Barchově na Pardubicku přišlo volit 6,5 procenta voličů, na Městský úřad v Lázních Bohdaneč asi deset procent, do Gymnázia Mozartova v Pardubicích téměř osm procent. V Jičíně se ve volebním okrsku číslo 6 s volební místností v Lepařově gymnáziu volební účast v 16:00 pohybovala na úrovni šesti procent.

I volební účast v Moravskoslezském kraji je zatím velmi nízká, Jan Berousek z krajského úřadu ji krátce po 16:30 odhadoval okolo čtyř procent. Volební účast v Kroměříži byla odpoledne zhruba šest procent.

V brněnském volebním obvodu číslo 55 zatím přišlo odevzdat svůj hlas 4,9 procenta voličů, v druhém obvodu číslo 58 dorazilo 5,9 procenta voličů. V Blansku účast zatím dosáhla 4,7 procenta.

Na rozdíl od prvního kola, které se uskutečnilo před týdnem souběžně s obecními volbami, se senátní volby nekonají ve všech 27 senátních obvodech. Volební místnosti v Praze 6, na Bruntálsku a Orlickoústecku zůstaly zavřené, protože lidé tam zvolili senátory už v prvním kole - Jiřího Růžičku (navržen TOP 09) z klubu Starostů, Ladislava Václavce (ANO) a Petra Fialu (KDU-ČSL).

Právo volit má zhruba 2,5 milionu občanů. V prvním kole přišly hlasovat více než dvě pětiny z nich, ve druhém kole bývá účast tradičně nižší. Hlasovací lístky dostávají lidé až ve volebních místnostech.

Ve vysokou senátní volební účast Vystrčil příliš nevěří, i když bude rozhodující

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nepočítá s velkou účastí ve druhém kole voleb do Senátu, které začalo dnes. Jeho protikandidátkou ve volebním obvodu je Jana Nagyová (ANO), ale Vystrčilovi přijde, že spíš soupeří s předsedou hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem. Nagyová i Babiš jsou nyní souzeni v kauze dotací pro Čapí hnízdo.

"Snažili jsme se vysvětlit, že to druhé kolo senátních voleb je teprve rozhodující a že tam začínají oba kandidáti od nuly. Jestli se nám to podařilo, to uvidíme," řekl dnes novinářům Vystrčil v Telči poté, co odevzdal svůj hlas.

V prvním kole, které se konalo před týdnem, vybírali lidé z šesti kandidátů. Hlasovat přišlo 48,93 procenta voličů. Před šesti lety byla účast v první kole pře 35 procent a v kole druhém necelých 15 procent.

Vystrčil zopakoval, že kampaň před letošními volbami byla odlišná od těch, které dřív zažil. "Nevnímal jsem, že bych měl soupeřku Janu Nagyovou, ale že soupeřem je Andrej Babiš se svým nekonečným množstvím peněz a nekonečným množstvím pomocníků," řekl předseda Senátu.

Kampaň ze strany hnutí ANO byla podle něho vedená útočně a byla dehonestující. Chyběla v ní soutěž názorů na to, čím by měl být budoucí senátor prospěšný regionu, když Nagyová nepřišla na žádnou z navržených debat a nevyužila ani Vystrčilovu nabídku debaty ve čtvrtek, kdy měli oba kandidáti v Jihlavě takřka ve stejný čas své předvolební mítinky. "Myslím si, že je logické a správné, aby člověk říkal, co chce udělat, když bude zvolen, ne aby říkal - já chci kandidovat proto, abych někoho zničil, nebo abych dosáhl toho, aby nebyl zvolen - to mi připadá zvláštní," řekl Vystrčil.

Výsledky druhého kola senátních voleb budou známé v sobotu. Vystrčil, který je společným kandidátem ODS, KDU-ČSL a TOP 09 do něho postoupil se ziskem 45,62 procenta hlasů. Nagyová získala 30,56 procenta hlasů.