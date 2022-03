Senátní a obecní volby by se mohly konat na přelomu září a října

Praha - Volby do třetiny Senátu a obecních zastupitelstev by se mohly konat na přelomu září a října, tedy 30. září a 1. října. Prezident Miloš Zeman má na vyhlášení jejich termínu čas do začátku letních prázdnin. Vyplývá to ze zákonných pravidel, podle nichž se volby musejí konat před skončením volebního období. Sněmovna loni do voleb nestihla schválit vládní novely, podle nichž se komunální, krajské i senátní volby měly konat vždy na konci druhého říjnového týdne.

Předchozí senátní volby v 27 obvodech, kde se bude volit i letos, se v roce 2016 se konaly 7. a 8. října. Obecní volby byly o dva roky později ve dnech 5. a 6. října. Termín voleb musí hlava státu vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) navrhla zavést pevný termín podzimních voleb už v polovině roku 2019 současně se zavedením stálých senátních volebních obvodů. Poslanecká sněmovna v předvolebním složení ale stihla změny projednat jen ve dvou ze tří kol schvalování. Předmětem sporů byl hlavně spor o ústavní zakotvení hranic senátních obvodů.

Současný kabinet Petra Fialy (ODS), poslanci či senátoři zatím podobné úpravy nepředložili.