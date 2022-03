Senát zřejmě schválí snazší zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

Praha - Senát by měl schválit vládní předlohu, která zavádí snazší vstup uprchlíků z Ukrajiny na pracovní trh i takzvanou humanitární dávku 5000 korun. Dnes to senátorům doporučil nejprve sociální výbor a odpoledne i ústavně právní výbor. Vládní návrh zákona také předpokládá zapojení ukrajinských dětí do dětských skupin a přístup běženců k sociálním službám. Domácnosti, které uprchlíky před ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu ubytují, by mohly získat peněžitý příspěvek. Horní komora bude předlohu schvalovat ve čtvrtek.

Ukrajinci s vízem dočasné ochrany budou mít ohledně zaměstnání stejná práva jako cizinci s trvalým pobytem. "Budou se moci rychle zapojit do pracovního procesu, aniž by potřebovali takzvané povolení k zaměstnání, které vydává úřad práce na základě žádosti," uvedla náměstkyně ministra práce Dana Roučková. V Česku je podle ní volných více než 300.000 volných pracovních míst.

"Situace je v tomto směru příznivá," podotkla. Zaměstnavatelé nebudou muset podle předlohy prokazovat, že na danou pozici neúspěšně hledali tuzemského uchazeče. Uprchlíci budou moci získat postavení uchazeče o zaměstnání včetně nabídek rekvalifikace a poradenství.

Ukrajincům, kteří získají dočasnou ochranu, stát vyplatí prakticky automaticky humanitární dávku 5000 korun. Peníze mají pokrýt základní životní potřeby. Pokud budou jejich příjmové a majetkové poměry nadále horší, budou moci o dávku opět požádat. Vyplácela by se nejdéle dalších pět měsíců.

Děti uprchlíků by mohly chodit do dětských skupin a na jejich místa by přispíval stát. Navštěvovat by mohly podle předlohy i firemní skupiny, které se nyní mohou starat jen o potomky svých zaměstnanců. Opatření má přispět k integraci příchozích dětí i dospělých, kteří budou moci začít pracovat. Návrh zákona navíc ulehčí běžencům prokazování kvalifikace pro práci v dětských skupinách.

K sociálním službám budou mít uprchlíci s dočasnou ochranou přístup za standardních podmínek. Pokud na jejich úhrady nebudou mít peníze, náklady ponese podle předlohy stát. V sociálních službách budou moci běženci pracovat určitou dobu jen na základě čestného prohlášení, bez doložení potřebné kvalifikace.

Pro státní příspěvek domácnostem, kteří u sebe uprchlíky ubytují, dává předloha jen zákonný podklad. Podrobnosti, jako jsou podmínky vyplácení a výše dotace, má stanovit vláda nařízením. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes po jednání vlády novinářům řekl, že příspěvek by mohl činit 3000 korun na osobu a měsíc. Nejvýš by ale stát na domácnost poskytoval 9000 korun měsíčně.

Tiskový odbor Generálního finančního ředitelství dnes na dotaz ČTK sdělil, že tento příspěvek bude osvobozen od daně z příjmů. To na jednání ústavně právního výboru potvrdil i jeho předseda Tomáš Goláň (SEN 21). "Je důležité, aby se to vědělo, a lidé se nebáli, že budou muset podávat přiznání," poznamenal. Podle finančního ředitelství má být příspěvek osvobozen podle paragrafu čtyři zákona o daních z příjmů. Tento paragraf osvobozuje od daně kromě jiného příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávku nebo příspěvek podle jiných právních předpisů.

V Česku dostalo speciální víza dosud přes 170.000 uprchlíků z Ukrajiny. Podle údajů od mobilních operátorů zatím dorazilo kolem 270.000 lidí. Více než polovinu všech běženců tvoří děti. Mezi dospělými převažují velkou většinou ženy.

Uprchlíci z Ukrajiny dostanou snáz pobytové oprávnění

Uprchlíci před ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu se dostanou rychleji k pobytovému oprávnění v Česku. Návrh zákona, který postupy udělování oprávnění usnadní, Senát ve čtvrtek s největší pravděpodobností schválí. Po bezpečnostním výboru mu to dnes doporučil také ústavně-právní výbor hlasy všech přítomných členů. Předloha vychází z dohody ministrů vnitra členských států EU o zavedení dočasné ochrany pro běžence. Upravuje také vstup Ukrajinců do systému veřejného zdravotního pojištění.

Zákon má být účinný do konce března příštího roku. Nabude účinnosti vyhlášením ve sbírce.

Zákon je podle vládního zdůvodnění nutný kvůli masivní migrační vlně z Ukrajiny, z níž už odešlo v souvislosti s ruskou invazí kolem tří milionů lidí. Do Česka jich dorazilo podle aktuálních odhadů přes čtvrt milionu. Náměstek ministra vnitra Petr Vokáč dnes senátorům řekl, že mechanismy platného zákona o dočasné ochraně nejsou pro současnou uprchlickou krizi vyhovující, když předpokládají složitější řízení i s osobním pohovorem. Nynější návrh zákona zjednoduší příjem žádostí, samotné řízení i případné vydání dokladu. Pobytové oprávnění je podmínkou pro další začlenění běženců do systému dávek, na pracovní trh nebo do vzdělávání.

Dočasnou ochranu bude podle předlohy udělovat ministerstvo vnitra nebo policie státním příslušníkům Ukrajiny a lidem, kteří měli před ruskou invazí na Ukrajině trvalý pobyt a jejichž vycestování do země původu není možné. Nárok nebudou mít podle návrhu lidé s přechodným pobytem na Ukrajině. Úředníci nebo policisté budou moci stanovit místo, kde mohou uprchlíci žádost o dočasnou ochranu podat, vízum s platností na jeden rok získají prakticky obratem.

Zákon uloží ukrajinským uprchlíkům povinnost hlásit místo svého pobytu v Česku. S vízem vydaným kvůli dočasné ochraně budou moci cestovat v celém schengenském prostoru.

Zdravotní péči zjistí ukrajinským běžencům jejich vstup do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné za ně bude podle předlohy hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Zákon upravuje také zdravotním pojištění dětí, které se uprchlíkům z Ukrajiny v Česku narodí.

České úřady zatím vydávají uprchlíkům z Ukrajiny zvláštní víza strpění. Dostalo je dosud přes 170.000 lidí. Více než polovinu všech běženců tvoří děti. Mezi dospělými převažují velkou většinou ženy.