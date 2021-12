Senát zřejmě schválí motivační příspěvek až 370 Kč denně pro lidi v karanténě

Praha - Senát zřejmě schválí opětovné zavedení příspěvku až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu lidem v nařízené karanténě nebo izolaci. Přijetí návrhu dosluhující vlády ANO a ČSSD dnes plénu doporučil sociálních výbor, a to beze změn. Horní komora předlohu posoudí za týden. Bonus k nemocenské má bránit propadu příjmů, a motivovat tak obyvatele k tomu, aby po setkání s nakaženými koronavirem zůstávali v karanténě, nemoc dál nešířili a hlásili své kontakty.

K náhradě 60 procent redukovaného příjmu se má podle předlohy platit příspěvek až 14 dnů. Celkem s tímto bonusem by ale lidé neměli pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Příspěvek se má vyplácet zpětně při karanténě nařízené od začátku prosince, pokud by trvala i v den nabytí účinnosti zákona, do konce února příštího roku.

Peníze posílá prvních 14 dnů zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek si podle předlohy odečte ze sociálních odvodů. Náklady odhadlo ministerstvo práce a sociálních věcí na 1,2 miliardy až 1,3 miliardy korun.

Karanténa se obecně nařizuje lidem bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými. Ani po takzvaném rizikovém kontaktu se podle nynějších pravidel nevztahuje na očkované proti covidu-19. Nově ale očkovaní lidé musí pátý až sedmý den na PCR test. V izolaci jsou ti, u nichž se nákaza potvrdila.

Příspěvek k náhradě mzdy či platu se už vyplácel od března do konce června. Bonus nepodléhá dani z příjmů ani exekuci a nezapočítává se do příjmů pro výpočet sociálních dávek.