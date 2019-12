Senát zřejmě rozšíří okruh rodin s nárokem na vyšší příspěvek

Praha - Na navýšení rodičovského příspěvku, které má činit 80.000 korun, by měli podle senátních výborů dosáhnout i rodiče s dětmi do čtyř let věku, byť příspěvek v dosavadní výši vyčerpali. Doporučil to dnes senátní sociální výbor, řekl ČTK senátor Marek Hilšer z klubu STAN. Stejnou změnu minulý týden podpořil i výbor ústavně-právní. Horní komora se úpravou bude zabývat ve středu.

Základní rodičovský příspěvek se má podle vládního návrhu zvýšit od příštího roku o 80.000 korun na 300.000 korun. V případě vícerčat má příspěvek stoupnout ze současných 330.000 korun na 450.000 korun, rozhodla Sněmovna. Růst rodičovské má státní pokladnu stát zhruba 8,6 miliardy korun.

Vyšší příspěvek mají dostávat podle předlohy rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek k lednu ještě pobírat. Přesná částka bude záviset v těchto případech na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte.

Senátní návrh počítá s tím, že by si rodiče dětí mladších čtyř let, kteří dosavadní příspěvek vyčerpali, mohli příští rok požádat o vyplacení navýšeného příspěvku, tedy o 80.000 korun. Obdobný návrh ale při předchozím sněmovním projednávání neuspěl. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) vládní verzi ve Sněmovně označila za koaliční kompromis a rozšiřování okruhu rodičů s nárokem na příspěvek odmítla.

Vládní novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí.