Praha - Senát zřejmě odmítne zavedení povinných kvót na české potraviny v obchodech. Zamítavý postoj dnes potvrdili senátoři z klubu ODS i STAN. Kvóty označili za nesmyslné. Podle ODS by kvóty vedly k výraznému zdražení potravin a nahrávají do karet jen velkým potravinovým výrobcům. Kluby ODS a STAN jsou nejsilnějšími frakcemi v horní komoře, v níž má většinu opozice, která proti kvótám hlasovala už ve Sněmovně.

Sněmovna novelu zákona o potravinách schválila na návrh poslanců SPD ve středu. Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních by podle něj musely od příštího roku prodávat minimálně 55 procent stanovených potravin českého původu. Kvóta by měla postupně růst až na 73 procent v roce 2028. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v ČR vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale ČR není soběstačná, jako v případě brokolice či vepřového masa.

Senátoři ODS budou chtít zákon vrátit zpět do Sněmovny s vypuštěním kvót, případně ho zamítnout. "Až budeme zákon o potravinách na senátorském klubu projednávat, budeme řešit otázku, zda je tam i něco dobrého, nebo je špatně celý," uvedl předseda senátorského klubu Zdeněk Nytra. Kvóty v novele podle něj ale nesmí zůstat. Předseda ODS Petr Fiala se zavedením kvót nesouhlasí, jsou podle něj proti pravidlům evropského volného trhu a proti zdravému rozumu.

"Schválení povinného podílu prodaných českých potravin v obchodech s plochou větší než 400 metrů čtverečních považují senátoři za paskvil, který povede pouze ke zdražení základního sortimentu," uvedl šéf senátorského klubu Starostů Petr Holeček.

Kvóty na potraviny ve středu rozdělily potravinářsko-zemědělskou veřejnost. Agrární komora ČR a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků změnu podporují, naopak proti se staví Potravinářská komora ČR, Vinařská unie ČR nebo například České sdružení značkových výrobců.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu budou mít ze zavedení kvót zisk jen velcí agrobaroni, pro občany se zdraží potraviny. Stanovení povinného podílu českých potravin na pultech podle svazu ohrozí dostupnost potravin jako celku a výrazně sníží výběr potravin. Kvůli omezení dovozu potravin ze zahraničí přitom ČR může očekávat odvetu, která se nemusí týkat jen potravin, ale třeba i automobilů. Svaz zákon nazval lex Agrofert a věří tomu, že ho Senát vrátí. Pokud by jej poslanci přehlasovali, nebude váhat s podáním žaloby k Ústavnímu soudu.

Agrofert, který je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru v Česku, ve středu uvedl, že novelu zákona neinicioval. Firmu vlastnil do února 2017 premiér Andrej Babiš (ANO), poté ho převedl do svěřenského fondu kvůli zákonu o střetu zájmů. Babiš ve středu ve Sněmovně nebyl a poslance ANO za přijetí kvót kritizoval. "Někteří poslanci věří, že se jedná o vstřícný krok vůči českým zemědělcům, ale bohužel se mýlí. Pokud by tato změna nabyla účinnosti, bude to pro Českou republiku znamenat citelné sankce a ani z omezení volného pohybu zboží v Evropské unii by čeští producenti ani spotřebitelé v dlouhodobém horizontu neměli žádný prospěch," citoval Babiše server iROZHLAS.cz. Poslanec ANO Jaroslav Faltýnek ve středu večer v České televizi uvedl, že dostal od Babiše vynadáno za prohlasování kvót. Babiš podle něj vystoupil proti zákonu velmi negativně na klubu.