Senát zamítl spornou pandemickou novelu, znovu ji posoudí poslanci

Praha - Senát zamítl spornou novelu pandemického zákona, která zejména rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Senátoři poukazovali na možnost protiústavnosti některých ustanovení a kritizovali jejích zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze. Vládní předlohu, která by rovněž uzákonila nařizování karantény nebo izolace krátkou textovou zprávou, znovu posoudí Sněmovna. Poslanci by o ní mohli hlasovat příští týden.

Novelu horní komora zamítla hlasy 32 z 61 přítomných senátorů, proti zamítnutí jich bylo 22. Senátoři nejprve hlasovali o schválení, které neprošlo o jediný hlas. Pro schválení zvedlo ruku 30 členů horní komory z 61 přítomných, proti jich bylo 29. V Senátu mají většinu strany vládní koalice, jejich zákonodárci ale hlasovali na rozdíl od Sněmovny nejednotně. Výbory se už ve středu na stanovisku k předloze neshodly. Zatímco zdravotnický výbor ji podpořil, ústavně-právní doporučil zamítnutí.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) senátorům navzdory výsledku hlasování poděkoval. "To takhle to prostě se zákony je. V každém případě se těším možná na nějaká budoucí setkání, to uvidíme, jak se bude všechno vyvíjet, jak se bude vyvíjet osud můj a řady dalších," řekl.

Hlasování předcházela více než šestihodinová debata, v níž vystupovali odpůrci i zastánci novely. Předchozí sněmovní schvalování se kvůli obstrukcím poslanců hnutí SPD protáhlo i s přestávkami na zhruba 35 hodin. K přehlasování senátního veta jsou nutné hlasy nejméně 101 ze 200 poslanců, koalice potřebný počet členů dolní komory má.

Válek v Senátu uvedl, že zhruba do poloviny března potřebuje zákonný rámec pro protikoronavirová opatření v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních, jinak by musel požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Přislíbil, že ohledně vydávání restrikcí bude zdrženlivý. Novelu ministr chápe jako pojistku pro případné další vlny epidemie. Předpokládá, že v polovině března vláda navrhne Sněmovně zrušení pandemické pohotovosti. Právě v době této pohotovosti může ministerstvo vydávat plošná protikoronavirová opatření podle pandemického zákona.

Kritici z řad senátorů tvrdili, že některá ustanovení novely by mohla být protiústavní. Senátorka Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 poznamenala, že předloha dá ministerstvu pravomoc vydávat restrikce, k nimž by byl jinak nutný stav nouze.

Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) řekl, že Senát vybírá ze dvou špatných řešení. Debata se týká podle něho důvěry ve stát, kterou někteří lidé ztratili, když už nevěří, že stát nepoužije všechny možné zákonné restrikce. Osobně se ale rozhodl, že vláda Petra Fialy (ODS) a také navrhovaná předloha od něho důvěru získají.

Ostře se do pandemické novely opřel Michael Canov z klubu Starostů, který ji označil za "právní zmetek šitý ne horkou, ale roztavenou jehlou". Podobně jako Václav Láska (SEN 21) se z hlediska ústavnosti pozastavoval například nad třídenní karanténou po návratu z rizikových zemí nebo po pozitivním antigenním testu a nad možností nařizování karantény nebo izolace i krátkou textovou zprávou. Podle Lukáše Wagenknechta (Piráti) by bylo menší zlo mít krátkou dobu nouzový stav než mít špatný pandemický zákon.

"Současná vláda nemá tendenci šikanovat a jednotlivá mimořádná opatření, která se nabízejí eventuálně z pandemického zákona, tak musí být pořádně zdůvodněna," zastal se předlohy Lumír Kantor (za KDU-ČSL). Podle Jiřího Drahoše z klubu Starostů využívají nejtvrdší odpůrci zákona demagogii, když mluví o konci demokracie a nástupu totality. "Já nevím, jestli si někdo skutečně myslí, že pan přítomný ministr, profesor Válek, zruší od března demokracii a nastolí diktaturu ministerstva zdravotnictví. Já rozhodně ne," poznamenal.

Senát přijal z Láskovy iniciativy doprovodné usnesení, v němž konstatoval, že nepovažuje za správný postup, kdy vláda narychlo a bez náležité diskuse navrhuje zákon zasahující do základních práv a svobod lidí. Horní komora také uvedla, že po dvou letech od vypuknutí pandemie nového koronaviru nepovažuje za koncepční řešit krizovou situaci jednorázovým zákonem. Spolu s tím vyzval Senát vládu, aby začala připravovat změnu zákona o bezpečnosti státu a krizového zákona.

Parlamentní komory předlohu projednávají v době, kdy vláda oznámila uvolňování protikoronavirových opatření. Podle Válka je ale do doby schválení obecného řešení pandemií v zákonu o ochraně veřejného zdraví nutné mít nástroj, který umožní vydávat opatření proti covidu-19 v minimální míře. "Do té doby musí mít (vláda) něco, co v případě, že na podzim se situace zhorší, umožní tu situaci řešit," uvedl.

Novela by dala úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Restrikce by se nadále mohly týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor. Úřady by mohly regulovat například i činnosti vykonávané přímo u zákazníka. Jde třeba o kadeřnické služby a o kosmetiku. Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, novela snižuje po sněmovních úpravách na pětinu. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že by zákon podepsal.

Na Klárově protestovaly kvůli pandemické novele desítky lidí

Na pražském Klárově od středečního večera do dnešního odpoledne protestovaly desítky lidí proti vládní novele pandemického zákona. Její projednávání má na programu Senát, který sídlí na nedalekém Valdštejnském náměstí. Protest svolala iniciativa Chcípl PES, její zástupci akci ještě před hlasováním horní komory ukončili. Zástupci policie ČTK na místě řekli, že akce se obešla bez narušení veřejného pořádku. Policie během protestu zatarasila vjezd do Valdštejnské ulice, kterou se k Senátu přijíždí.

Lidé se začali na Klárově u stanu s peticemi proti přijetí zákona scházet ve středu kolem 18:00. Organizátoři měli v úmyslu postavit na místě stany, v kterých by se dalo přespat. Policie je ale upozornila na to, že podle vyhlášky o ochraně zeleně je v této oblasti zakázáno stanování. Několik účastníků protestu tak nocovalo na lavičkách.

Předsedu hnutí Chcípl PES Jakuba Olberta v pozdních večerních hodinách přijal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Olbert uvedl, že během asi hodinu a půl dlouhé diskuse představil Vystrčilovi výtky hnutí k pandemickému zákonu. "Říkáme, že novela pandemického zákona je zneužitelná. Proto chceme, aby novela byla změněna natolik, aby v ní bylo jasně zakotveno, kdy se může použít, kdy se nemůže použít, jaké tresty za co budou a kdy ta novela přesně bude končit," řekl Olbert.

Během dnešního dne se protestu na Klárově účastnily desítky lidí. Měly s sebou vlajky a transparenty s nápisy jako "Věříme v odvahu a spravedlnost Senátu" a "My jsme silní. My jsme spolu". Protest byl po celou dobu poklidný, dohlížely na něj desítky policistů. Lidé si většinou povídali a popíjeli nápoje, což doplňovaly přenosy z jednání senátorů. Po poledni se u mikrofonu vystřídalo několik mluvčích. Kromě zástupců hnutí Chcípl PES k účastníkům promluvil i bývalý poslanec Lubomír Volný.

Organizátoři protestu také vyzvali k demisi ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) a následně i celou vládu. Před 14:00 se asi dvacítka demonstrantů přesunula před sídlo policie v Bartolomějské ulici. Na místě vyslovili podporu Tomáši Čermákovi, podle Aktuálně.cz ho policie kvůli výzvám k útokům na poslance obvinila z podpory a propagace terorismu. Čermák byl podle účastníků protestu v cele předběžného zadržení.

Norbert Naxera, který se označil za Čermákova právníka, uvedl, že Čermákovy výroky, kvůli kterým byl obviněn, byly vytrženy z kontextu. Řekl také, že dnes večer se bude rozhodovat o tom, zda pro obviněného policie navrhne vazbu.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve středu v tiskové zprávě uvedla, že dvě osoby, které byly obviněny z podpory a propagace terorismu, jsou stíhány na svobodě. Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej dnes odkázal ČTK s dotazem, zda bude pro obviněné navrhována vazba, na své středeční vyjádření.

Kolem 16:00 řekl místopředseda Chcípl PES Jiří Janeček účastníkům protestu, že akce končí. Zpravodajce ČTK pak doplnil, že pokud Senát dnes pandemický zákon odmítne, jsou připraveni znovu demonstrovat při projednávání ve Sněmovně. Odpůrci přijetí předlohy totiž demonstrovali i při sněmovním schvalování předlohy. Tehdy se jich na Malostranském náměstí sešlo podle policie asi 800. Někteří vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich pandemický zákon. Svolavatelem akcí byla též iniciativa Chcípl PES. Novelu pandemického zákona schválila Sněmovna minulý týden.

Novela pandemického zákona mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a umožní posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou. Senátní výbory se k předloze postavily rozdílně. Zatímco garanční zdravotnický výbor ve středu doporučil schválení předlohy, ústavně-právní výbor naopak zamítnutí.