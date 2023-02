Senát zamítl iniciativu k ústavnímu zakotvení práva na platbu v hotovosti

Praha - Senát zamítl iniciativu skupiny senátorů kolem Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09 k ústavnímu zakotvení práva na platbu v hotovosti. Chalánková poukazovala na obavy lidí z toho, že se bezhotovostní platby stanou v souvislosti s rozvojem digitalizace buď povinnými, nebo že hotovostní úhrady zcela vytlačí. Dnešní verdikt znamená, že se návrh na doplnění listiny základních práv do legislativního procesu jako senátní novela nedostane. Právo na hotovostní platbu by se podle horní komory mělo vyřešit v běžném zákonu.

Debata o iniciativě Chalánkové zabrala senátorům více než 1,5 hodiny. Pro zamítnutí návrhu, jak je doporučily dva senátní výbory, hlasovalo 29 členů horní komory z 57 přítomných. Zamítnutí tak horní komora přijala o jeden hlas. Chalánková následně uvedla, že je připravena obratem podat návrh na ústavní zakotvení práva být off-line, čili zůstat bez jakékoli digitální komunikace.

"Do ústavního pořádku bychom měli zasahovat jen výjimečných případech," řekl za garanční ústavně-právní výbor Jan Holásek z klubu SEN 21 a Piráti. Poukázal na to, že povinnost přijímat hotovost ukládá zákon o oběhu bankovek a mincí a k jejímu dodržování by stačilo stanovit sankce, které nyní předpis neobsahuje.

Chalánková tvrdí, že velká část obyvatel nechce, aby se vlastnictví bankovního účtu, platební karty a bankovní identity stalo povinností nebo nezbytností. Odmítají to kvůli možné kontrole soukromí, nutností mít potřebné vybavení, hackerským útokům i kvůli možným výpadkům elektronického připojení nebo dodávek elektřiny, stojí ve zdůvodnění jejího návrhu.

"Někdo musí být první, pak se přidají další," komentoval další z předkladatelů novely listiny Vladislav Vilímec (ODS) argument odpůrců, že právo platit hotově není ústavně zakotveno v žádné členské zemi EU. Nezařazená senátorka Jana Zwyrtek Hamplová míní, že zahrnutí práva do ústavní listiny je důležité, aby nemohlo být snadno narušeno například z unijní úrovně. Naopak podle Václava Lásky (SEN 21) i dalších senátorů stačí ochrana v rovině obecných zákonů. Petr Vícha (ČSSD) podotkl, že aktuální problém je spíše opačný, a to ten, že v restauracích po zrušení elektronické evidence tržeb podle něho odmítají platby bankovní kartou.

Předloha skupiny senátorů kolem Chalánkové respektovala podle zdůvodnění zákonné omezení plateb v hotovosti, když u částek nad 270.000 korun musí být bezhotovostní kvůli předcházení trestné činnosti, i omezení práva platit hotově v souvislosti se zbavením osobní svobody, například ve věznicích.

V minulém volebním období Sněmovny prosazovali ústavní zakotvení práva hotovostních plateb poslanci nyní neparlamentní Trikolory. Tehdejší vláda se k jejich předloze postavila záporně. Česká národní banka k poslanecké iniciativě uvedla, že současné zákony právo na platbu v hotovosti obsahují a není nutné je povyšovat na ústavní. Dolní komora předlohu do voleb neprojednala.