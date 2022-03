Senát vyzval vládu, aby zvýšila výdaje na obranyschopnost státu

Praha - Vláda by podle Senátu měla v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině posílit obranyschopnost státu, zajistit modernizaci armádní techniky. Měla by také zajistit nezávislost na Rusku v energetice a dalších strategických oblastech. Horní komora se na tom dnes shodla jednomyslně na podnět svého výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost.

"Senát podporuje vládu s ohledem na vážnou změnu bezpečnostního prostředí v úsilí zajistit modernizaci techniky a intenzivně budovat obranyschopnost ČR. Vyzývá vládu, aby držela mezi svými prioritami zvyšování odolnosti obyvatel, navyšování výdajů na obranu, těsnou spolupráci se spojenci a zajistila nezávislost na Ruské federaci v energetice a dalších strategických oblastech," uvádí se v usnesení.

Předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý) uvedl, že kabinet by měl na armádu vyčlenit více než dvě procenta hrubého domácího produktu, které vyplývají z českého členství v NATO.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) avizoval, že vláda chystá takzvaný "Lex Ukrajina", který bude zohledňovat pravděpodobnost, že z Ukrajiny do Česka přijdou desetitisíce až statisíce uprchlíků. Pokud by vláda takovou normu schválila o víkendu a následně přijala Sněmovna, Senát by normu mohl schvalovat na další schůzi, uvedl Vystrčil.

Horní komora připomenula své stanovisko z minulého pátku, v němž mimo jiné vyzvala k vyloučení Ruska i Běloruska z mezinárodních organizací. Vybídla k uvalení co nejtvrdších sankcí na Rusko a k uznání Ukrajiny jako kandidátské země EU. Doporučila současně, aby se konfliktem na Ukrajině zabýval Mezinárodní trestní soud v Haagu.