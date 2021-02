Senát vyvěsil běloruskou vlajku na znamení solidarity

Praha - Nad Valdštejnským palácem v Praze dnes k připomenutí půl roku od zpochybňovaných prezidentských voleb v Bělorusku zavlála běloruská historická vlajka. Senát chce jejím vyvěšením vyjádřit solidaritu s běloruskou opozicí. ČTK to sdělila mluvčí horní komory Sue Nguyen. K projevům solidarity s běloruskými občany vyzvala nedávno na svém twitterovém účtu Svjatlana Cichanouská, která patří mezi nejviditelnější tváře běloruské opozice. V Česku se dnes zapojily i další instituce.

"Těžko si to u nás dnes zejména mladí umí představit, ale my starší si ještě pamatujeme dobu, kdy jsme svobodně nerozhodovali například o tom, kdy a na jaký film půjdeme do kina nebo které noviny budeme odebírat. Při svém spíše pasivním odporu jsme přitom s nadějí vzhlíželi k projevům podpory a solidarity ze Západu," uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Vlajka bude nad sídlem senátu viset do úterý.

Výzva Cichanouské se prostřednictvím mezinárodního sdružení Občanské Bělorusko šířila do celého světa. Spolek se už více než 16 let aktivně snaží o podporu lidských práv, demokratizace a rozvoje občanské společnosti v Bělorusku. V Česku vyzval svoje členy k připojení Svaz měst a obcí, dnes ji vyvěsil na budově svého úřadu například Liberecký kraj.

Instituce po celém světě ode dneška vyvěšují historickou vlajku, kterou nyní stát oficiálně nepoužívá, ale stala se symbolem opozice. Byla používána v krátkých obdobích formování běloruské nezávislosti, v letech 1918 až 1919, a při novodobé emancipaci moderního běloruského národa po rozpadu Sovětského svazu v letech 1991 až 1995.

Běloruskem zmítají od loňského léta protesty proti autoritářskému režimu Alexandra Lukašenka, který se po srpnových prezidentských volbách znovu nechal vyhlásit vítězem hlasování. Opozice pokládá volby za zfalšované, jejich výsledky odmítla uznat i Evropská unie, která uvalila sankce na Lukašenka a jeho spolupracovníky. Lukašenko vládne zemi již od roku 1994 s podporou Ruska, požadavky opozice na svou demisi, osvobození vězněných politiků a vyhlášení nových voleb odmítá.