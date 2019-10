Senát: Vláda by měla víc kontrolovat použití dotací

Praha - Vláda a ministerstva by se podle Senátu měla chovat efektivněji a odpovědněji. Měly by důsledněji kontrolovat poskytování dotací a při jejich poskytování by neměly zvýhodňovat velké podniky na úkor menších. Horní komora k tomu dnes kabinet vyzvala na základě zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v loňském roce.

Senát také požádal premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se ke zjištěním vyjádřil na příští schůzi horní komory. Babiš už na jaře závěry NKÚ odmítl mimo jiné s tím, že prezident NKÚ Miloslav Kala dělá politiku, což mu nepřísluší. Zprávou se v dubnu zabývala i vláda. Zjištění chtěla probrat také opozice ve Sněmovně, ale neuspěla.

Senát požádal vládu a jednotlivá ministerstva, aby se při využívání příjmů státního rozpočtu chovaly efektivněji a odpovědněji. Podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila by v tomto směru neměly zvyšovat běžné výdaje veřejného sektoru. Podle Kaly je státní byrokracie v Česku na úrovni pozdního socialismu.

Vláda a ministerstva by podle senátorů také při poskytování dotací měly důkladně kontrolovat naplnění cílů pro jejich poskytnutí. Nastavením pravidel poskytování dotací by neměly zvýhodňovat velké firmy oproti malým a středně velkým.

Úřad ve zprávě za loňský rok mimo jiné uvedl, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Na malé výkonnosti celé státní správy se podle kontrolorů podepisuje stávající struktura a procesy. I když stát investuje výrazné prostředky, nedostává za ně to, co čeká, uvedl NKÚ.

Senátor Pavel Fischer (nezávislý) přirovnal zjištění NKÚ k rozsvíceným červeným kontrolkám na kontrolním panelu. Terčem kritiky byla mimo jiné nedostatečná kontrola použití dotací ve školství a životním prostředí včetně využívání kotlíkových dotací.