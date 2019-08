Senát uspořádá konference k listopadu 89 a připomene sv. Anežku

Praha - Senát uspořádá tři konference k výročí listopadových událostí z roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu v tehdejším Československu. Zaměří se také na další dvě výročí, které se sametovou revolucí souvisí, tedy 30. výročí svatořečení Anežky České a 30. výročí obnovení skautingu. Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) novinářům řekl, že důvodem akcí je dnešní relativizace hodnot a odkazu 17. listopadu a fakt, že horní komora se považuje za garanta demokratického vývoje a strážce ústavnosti.

"Přes všechny peripetie, které jsme prožili od 17. listopadu, klady vysoce převažují. Samozřejmě, že zkrachovalé podniky jsou vždycky předmětem velkého zájmu, o ale tisících podnikatelů a podniků, které fungují, exportují a drží české hospodářství, o těch se příliš nemluví," řekl Kubera.

Ve výroční den 17. listopadu bude Kubera v Praze hostit šéfy parlamentů zemí visegrádské čtyřky. Plánované demonstrace v předvečer výročí, která se má konat 16. listopadu, se předseda Senátu nezúčastní. "Ti, kdo se účastní těchto akcí, jsou označeni za píáristy, že si ohřívají svoji polívčičku. Myslím, že bychom se neměli zúčastňovat, ale to je můj názor. Já se nezúčastním, ale velmi to podporuji. Považuji svobodu za ohroženou a právě tyto demonstrace jsou důkazem toho, že svoboda tu pořád ještě je," řekl Kubera.

První ze tří konferencí pořádaných Senátem bude 6. až 8. listopadu a bude zaměřena na okamžiky sametové revoluce a jejich zhodnocení, 13. listopadu přijde na řadu připomínka podílu USA na pádu komunismu a 15. listopadu bude konference zaměřená na pohledy různých generací na témata sametové revoluce a porevoluční vývoj české společnosti.

Podle místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky (TOP 09 a STAN) bude posledně zmíněná konference nazvaná 30 let svobody hledat odpovědi na otázky, co se za tu dobu změnilo, jestli je co oslavovat a kam česká společnost míří. "I proto se zaměříme na hodnocení dílčích aspektů života, jako jsou technologie, média, architektura nebo armáda," řekl. V Senátu vystoupí představitelé těchto oborů a hybatelé listopadu 89, jako třeba první předseda Senátu Petr Pithart, generál Petr Pavel, ale také třeba dnes populární kuchaři nebo youtuber Kovy.

Senát připravuje i akce pro veřejnost, 7. září bude setkání s občany ve Valdštejnské zahradě, 10. září společný koncert The Plastic People of the Universe s Filharmonií Brno, který se bude konat k zahájení výstavy k 30. výročí svatořečení české patronky Anežky Přemyslovny. Byla kanonizována za velké účasti českých a moravských poutníků v Římě jen pár dní před pádem komunismu v Československu a událost byla vnímána jako velký symbol pro český národ.