Washington - Senát Spojených států dnes těsně potvrdil kontroverzního soudce Bretta Kavanaugha jako devátého člena amerického nejvyššího soudu. Takový výsledek se očekával poté, co kandidátovi prezidenta Donalda Trumpa už v pátek přislíbila podporu většina senátorů, byť těsná. Trump výsledek hlasování vzápětí přivítal a sdělil, že Kavanaugha do funkce uvede ještě dnes.

Hlasování, které skončilo jen velmi malým rozdílem 50 ku 48 hlasům ve prospěch 53letého Kavanaugha, v průběhu narušily silné protesty v sále. Trumpův kandidát čelil několik posledních týdnů obviněním ze sexuálního násilí, jehož se údajně dopustil v mládí. Kavanaugh tato obvinění odmítal.

"Tleskám a gratuluji Senátu za potvrzení našeho VELKÉHO KANDIDÁTA soudce Bretta Kavanaugha do Nejvyššího soudu Spojených států," přivítal prezident Trump na twitteru výsledek hlasování Senátu. "Ještě dnes podepíšu jeho jmenování do funkce a bude do úřadu oficiálně uveden. Jak vzrušující!" dodal šéf Bílého domu.

Ještě v pátek se zdál výsledek hlasování zcela nejistý. Na Kavanaughovu stranu se ale nakonec přiklonili dva klíčoví váhající senátoři - republikánka Susan Collinsová a demokrat Joe Manchin. V případě Manchina média poukazují na to, že jeho rozhodnutí bylo motivováno volbami, v nichž bude v listopadu ve státě Západní Virginie, nakloněnému spíše republikánům, obhajovat svůj mandát.

Průběh dnešního hlasování Senátu několikrát z galerie narušily hlasité nesouhlasné protesty přihlížejících zástupců veřejnosti. Podle agentury AP například když arizonský senátor Jeff Flake hlasoval ve prospěch Kavanaugha, jeden z odpůrců do sálu vykřikl: "Jsi zbabělec Flaku, naprostý zbabělec!" Nakonec viceprezident Mike Pence, který hlasování sněmovny předsedal, nařídil galerii vyklidit.

Schválení Kavanaughovy nominace podle médií upevňuje většinu konzervativně smýšlejících sudích nejvyššího soudu.

Opoziční demokraté Kavanaugha odmítají nejen kvůli některým jeho názorům, například na téma potratů či držení zbraní, ale v posledních dnech zejména kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování datujícím se do jeho studentských let. Vyšetřování FBI bylo podle opozice příliš povrchní a krátké, za čímž demokraté vidí snahu Bílého domu schválit Kavanaugha ještě před listopadovými volbami, v nichž by se mohl poměr sil v Senátu obrátit.