Senát USA schválil 40 miliard dolarů na podporu Ukrajiny, návrh poslal Bidenovi

Washington - Americký Senát dnes jasnou většinou schválil masivní balík vojenské a humanitární podpory pro Ukrajinu a poslal tak návrh na vyčlenění 40 miliard dolarů (asi 933 miliard Kč) k podpisu prezidentovi Joeu Bidenovi. Očekává se, že šéf Bílého domu, který původně navrhoval o sedm miliard nižší objem, rychle připojí svůj souhlas. Podle listu The New York Times (NYT) opatření přijaté Kongresem představuje největší balík americké zahraniční pomoci za posledních alespoň 20 let.

Hlasování v Senátu bylo dalším důkazem podpory obou velkých politických stran pro rozsáhlé investice do obrany Ukrajiny, která třetím měsícem čelí ruské agresi. Pro návrh hlasovalo 86 senátorů, proti bylo jen jedenáct. Sněmovna reprezentantů jej minulý týden schválila poměrem 368 hlasů ku 57. V obou komorách přišly hlasy proti výhradně od republikánů.

Schválením nového balíku narůstá americká podpora od začátku války na přibližně 54 miliard dolarů. Podle agentury AP navíc pravděpodobně nejde o poslední "finanční salvu" Washingtonu v reakci na ruskou invazi. List NYT zase píše o "čím dál nákladnějším a vleklém" boji proti tažení Rusů. USA pro něj v uplynulých týdnech poskytly lehké i těžké zbraně, desetitisíce kusů dělostřelecké munice či vrtulníky, ukrajinskou armádu také podporují informacemi od zpravodajců.

Bidenova administrativa původně apelovala na schválení mnohamiliardového balíku do konce minulého týdne a varovala, že bez nového rozhodnutí Kongresu ke dnešnímu dni vyprší dříve vyčleněné prostředky. Biden přitom původně žádal o 33 miliard dolarů s tím, že 20 miliard by šlo na vojenskou pomoc.

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů pak prosadili ještě štědřejší podporu, přičemž dodatečných sedm miliard dolarů má být rovnoměrně rozděleno na vojenské vybavení a humanitární pomoc. Návrh podle agentury AP počítá s vyčleněním pěti miliard dolarů na humanitární a potravinové programy, další součástí je pak podpora ukrajinské ekonomiky.