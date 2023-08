Senát: Úřad pro dohled nad stranami přijde o část pravomocí ve prospěch kolegia

Praha - Část pravomocí předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí převezme od příštího roku nově pětičlenné kolegium. Počítá s tím novela o politických stranách, kterou dnes schválil Senát. Změny mají podle vlády zlepšit kontrolní roli úřadu a vymahatelnost práva. Novelu, která obsahuje i sporné zpřísnění vlastnictví médií vrcholnými politiky, proti němuž brojí opoziční ANO kvůli vazbě na předsedu hnutí Andreje Babiše, nyní dostane k podpisu prezident.

Úřad dohlíží na to, jak politické strany a hnutí plní zákonné požadavky na transparentnost hospodaření. Zkoumá jejich výroční finanční zprávy nebo provádí vlastní kontrolu, projednává správní delikty a ukládá sankce. Těžiště činnosti úřadu spočívá v dohledu nad transparentním průběhem volebních kampaní.

Novela má podle vlády více vyvážit role členů a předsedy úřadu. Umožní členům úřadu svěřit koordinaci dohledové nebo metodické činnosti v určitém úseku působnosti úřadu. Kolegium úřadu, jehož členem mají být předseda a členové, by podle novely rozhodovalo o vnitřních předpisech či plánu činnosti, schvalovalo by také právní předpisy, metodické pokyny a stanoviska a rozhodovalo by také o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným úřadem. V ostatních záležitostech by zůstala zachována role předsedy úřadu, který má nadále stát v čele úřadu a řídit jeho činnost.

Úřad pod vedením bývalého předsedy Vojtěcha Weise v připomínkách k novele odmítl vznik kolegia a požadoval zachovat nynější strukturu s mírně posílenou rolí členů úřadu, případně zavést kolegiální řízení po vzoru Energetického regulačního úřadu či Českého telekomunikačního úřadu. Nesouhlasil s tím, aby mělo kolegium při koordinaci dohledové a metodické činnosti možnost ukládat úkoly předsedovi úřadu. Vadil mu i plán schvalovat některé vnitřní předpisy kolegiem, podle námitek by je měl schvalovat předseda na návrh kolegia. V případě posílení role členů úřadu by pak podle námitek měla být přísnější kritéria pro jejich výběr, například předepsané právnické nebo ekonomické vzdělání.

Weise po skončení jeho funkčního období na začátku letošního roku nahradil dosavadní člen úřadu a bývalý poslanec ODS František Sivera. Obměnili se i členové úřadu. Ministerstvo vnitra to považovalo za vhodnou příležitost k provedení změn, aby nové vedení úřadu mohlo fungovat podle nových pravidel.